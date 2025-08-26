Katie Boulter luchó por su forma esta temporada y el No. 2 británico fue eliminado del Abierto de EE. UU. El martes después de haber perdido en la corte ante Marta Kostyuk

A Katie Boulter se le ha dicho que podría detener el tenis y que los «bebés» tienen su prometida de Minaur (Imagen: Getty)

Katie Boulter comenzó la temporada en el top 25, pero desde entonces ha estado luchando con problemas de forma y acondicionamiento físico, por lo que el éxito no se replicó que ella trajo dos títulos el año pasado. Sus desafíos continuaron cuando Marta Kostyuk la derrotó el martes.

A pesar de un período difícil, Boulter recientemente terminó una pérdida de cuatro juegos en Cleveland. Los británicos no.

2 se aconseja a 2 humorístico que se retire del tenis y «tenga bebés» con su prometido, el jugador de ATP Alex de Minaur.

Boulter y el Minaur, que están involucrados en la temporada baja, discuten abiertamente sus planes de boda. La leyenda del tenis Martina Navratilova bromeó diciendo que podrían tener que acelerar sus vidas juntos.

Después de la pérdida de Boulter 6-4 6-4 para la semilla No. 27 Kostyuk, Sky Sports pesó su malestar, en el que el ex profesional de ATP Ryan Harrison sugiere que necesita más tiempo de juego, informa Express.

«Si eres Katie Boulter, debes intentar hacer todo lo que puedas hacer para completar la temporada», notó.

«Señaló sus luchas recientes y enfatizó la necesidad de que ella jugara más partidos cuando la temporada comienza su última pieza».

Navratilova ofreció otra toma. «O tal vez solo casarse, tener bebés y prepárate. No más estrés», bromeó.