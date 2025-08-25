Katie Boulter comparte Alex de Minaur Hope como una estrella de tenis dice: «Tengo la sensación de que estoy nuevamente soy»

Katie Boulter se siente como ella misma después de atribuir un verano difícil de tiempo extra.

Katie Boulter golpea un revés en Wimbledon (Jordan Pettitt/PA) (Imagen: imágenes de alambre de PA/PA)

Katie Boulter ha admitido que se sentía como su viejo yo nuevamente después de atribuir un desafiante verano de tiempo extra.

El jugador de 29 años experimentó una serie perdedora de cuatro juegos seguidos por primera vez en cuatro años y medio antes de que finalmente rompiera el ciclo en Cleveland a principios de esta semana.

Boulter logró una de las mejores victorias de su carrera en la primera ronda de Wimbledon contra Paula Badosa, pero fue eliminado en la segunda ronda por la afortunada perdedora Solana Sierra. Luego perdió sus partidos iniciales durante los eventos de la WTA en Washington, Montreal y Cincinnati.

Ella culpó a una apretada agenda en los últimos años, incluida la prioridad de representar a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos y en la Billie Jean King Cup por sus luchas.

«Los tiempos que debería haber tenido períodos de descanso, realmente no siento que me haya elegido», conoció Boulter.

«Elegí otras cosas que son más grandes que yo. Y creo que terminé en este momento hace unas semanas, donde luché un poco.

«Hace muchos años. Hay muchos cambios en las giras. Probablemente estaba buscando desesperadamente un descanso después de Wimbledon. Y al día siguiente regresé inmediatamente al gimnasio y no me permití tomar ese descanso».

Después de Montreal, Boulter tomó un tiempo libre y terminó sus pérdidas al vencer a Yue Yuan en Cleveland. Ahora se está preparando para el US Open en Nueva York, donde se enfrenta a un duro primer juego contra la 27ª semilla Marta Kostyuk.

Boulter no fue más allá de la segunda ronda de un Grand Slam durante dos años, pero ella regresa a una mentalidad positiva y explica: «Realmente tengo la sensación de que me estaba reagrupando y comencé a construir nuevamente.

«Y siento que estoy incluso en un lugar mucho mejor que en la hierba ahora. Me he encontrado de nuevo, lo cual es realmente importante. Así que es emocionante porque tengo la sensación de que soy nuevamente que soy».

Su viaje a Cleveland Scupper dirigió la oportunidad de competir en los dobles mixtos en Flushing Meadows junto al prometido Alex de Minaur, posiblemente con el dúo contrario a un comodín.

«Está claro que tocar una de las cosas más bonitas que podría haber hecho», dijo. «Espero que tengamos otra oportunidad de jugarlo».

Boulter se une a otros cuatro jugadores británicos que competirán en sus primeros partidos el martes, incluidos Sonay Kartal, Fran Jones, Jacob Fearnley y Billy Harris.

Por primera vez desde su impresionante cuarta ronda en Wimbledon, Kartal regresa al Grand Slam Arena y lleva un recordatorio permanente de su debut en el medio del lado derecho en su brazo derecho.

El entusiasta del tatuaje optó por un diseño de rayo fresco después de su memorable caminata hacia la corte más importante de Wimbledon para estar frente a Anastasia Pavlyuchenkova en medio de una tormenta eléctrica. «Le preguntas a un niño británico que quiere ser jugador de tenis, ese es su sueño caminar hacia el centro de la cancha, por lo que para dejar que ese momento suceda y lograr ese objetivo, y luego tener el Thunder -Moment, puedo menospreciarlo y me lleva un poco a ese momento», dijo Kartal, que se encuentra con el 18 ° SEIM BEATRIZ HADAD MAIAIA.

El trío británico restante también asumirá su debut-Fearnley más importante contra el veterano español Roberto Bautista Aguut, que califica Jones se encuentra con el alemán Eva Lys y Harris, que son un acceso seguro como un feliz perdedor en una calificación, se enfrenta a la 25ª semilla Felix Augeraliastime.