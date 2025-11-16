Karim Adeyemi ya le ha dicho al Man United su posición preferida con una emocionante declaración

A Karim Adeyemi también se le compara a menudo con una superestrella del Liverpool debido a su estilo de regate.

Karim Adeyemi ya ha revelado su posición favorita (Imagen: Foto de Stuart Franklin/Getty Images)

La estrella del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ya le dijo al Manchester United cuál es su posición favorita con una emocionante declaración sobre cómo se desempeña en ataque. El futuro del futbolista nacido en Munich está actualmente envuelto en incertidumbre, con informes desde Alemania que sugieren que Ruben Amorim podría estar listo para atacar a la estrella en ascenso.

El jugador de 23 años es uno de los jugadores más prometedores del fútbol europeo y ya ha disputado 11 partidos internacionales con Alemania, por lo que no sorprende que el United esté interesado en sus servicios. Sin embargo, su forma ha sido bastante pobre esta temporada. Adeyemi no ha marcado un gol ni ha asistido desde finales de septiembre y ha tenido una disputa pública con el técnico Niko Kovac.

Si el United consiguiera el fichaje de Adeyemi, añadiría un poder de fuego significativo a su primera línea, que también incluye a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. En una entrevista con Sky Sports hace dos años, Adeyemi reveló su posición preferida, habiendo jugado como delantero y extremo durante su carrera hasta el momento.

«Creo que puedo jugar prácticamente en cualquier posición de la línea ofensiva», dijo. «Pero en este momento pienso como extremo».

Kariim Adeyemi es el objetivo del Manchester United (Imagen: Foto de Joe Prior/Visionhaus vía Getty Images)

Adeyemi luego reveló dónde se desempeña mejor en los escenarios de juego, y agregó: «Creo que tengo que poner de los nervios a los defensores todo el tiempo con uno contra uno o corriendo detrás de los defensores. Estar donde el defensor no puede verme. Dar asistencias, marcar goles. Este, creo, es mi juego».

El joven velocista ha recorrido 30 metros en sólo 3,6 segundos, más rápido que el tiempo de 3,78 de Usain Bolt, lo que le convierte en uno de los futbolistas más rápidos del mundo.

El motivo de su disputa con el técnico Kovac se debe a un partido a finales del mes pasado en el que Adeyemi lanzó una botella de agua hacia el banquillo tras ser sustituido.

Kovac condenaría públicamente las acciones de Adeyemi, calificándolas de «innecesarias». Luego, durante el empate 1-1 del Dortmund con el Hamburgo el fin de semana pasado, Kovac pareció irritado por el juego de Adeyemi y lo sustituyó después de 66 minutos.

Según Bild, ya han comenzado las discusiones sobre el futuro del extremo. Le quedan dos años en su contrato actual y, según se informa, su gente quiere una extensión a largo plazo y una cláusula de rescisión de £ 70 millones.

Karim Adeyemi actualmente trabaja en el Dortmund (Imagen: Foto de Mike Morese/MI News/NurPhoto vía Getty Images)

Ha sido notable observar el ascenso de Adeyemi a la cima del juego y ha estado en este ascenso durante muchos años a pesar de su edad. Recibió la medalla Fritz-Walter de Alemania en 2019 por ser el jugador sub-17 más inteligente del país.

Ese año jugó en el Red Bull Salzburg, con un gol y cuatro asistencias en sólo doce partidos, lo que le ayudó a ganar el prestigioso premio.

Adeyemi anotaría nueve goles y doce asistencias la temporada siguiente, con 23 goles y nueve asistencias más la temporada siguiente.

Luego, por supuesto, se mudó a Dortmund para la temporada 2022/2023 y obtuvo su primera convocatoria a la selección nacional. La propia Bundesliga lo ha comparado con la leyenda del Liverpool Mohamed Salah.

“Ambos zurdos goleadores que hacen magia desde fuera tienen muchas similitudes”, se lee en la comparación de la Bundesliga.

«Ambos son anti-Lionel Messi en cuanto a su estilo de regate, utilizan un centro de gravedad alto para engañar a los defensores a gran velocidad. Si no tienen éxito con un poco de habilidad, tienden a ganar un tiro libre en un área peligrosa. Adeyemi prefiere empezar por la izquierda a la derecha de Salah, pero hay señales de que cuando se trata de entrar en el área rival, el líder del BVB podría mejorar aún más».

