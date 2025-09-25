Kalvin Phillips Surprise Man City Return ofrece ‘buen momento’ para Pep Guardiola

Kalvin Phillips regresó por primera vez en 21 meses en el equipo de Manchester City cuando jugó en la victoria contra Huddersfield Town en la Copa Carabao.

Kalvin Phillips regresó a la acción para el Manchester City contra Huddersfield

Kalvin Phillips viajó desde Londres la mañana de la victoria de la Copa Carabao de Manchester City contra Huddersfield Town para realizar su primera actuación para el club en casi dos años.

El jugador de 29 años estaba en la capital el martes cuando su compañero Ashleigh dio a luz al segundo hijo de la pareja, un bebé llamado Ari, pero regresó a Manchester el miércoles por la mañana para ser parte de un equipo de la ciudad por primera vez desde diciembre de 2023.

El viaje épico de Phillips fue recompensado con siete minutos del sofá mientras continuaba su improbable renacimiento en Etihad. Su carrera en la ciudad se veía en el verano cuando su camisa número 4 fue entregada a Tijjani Reijnders, pero el mediocampista de £ 42 millones se incluyó en el equipo de la Premier League del club.

Después de decepcionantes hechizos de préstamos en West Ham e Ipswich, esta fue la primera actuación de Phillips para City desde la semi -final de la Copa Mundial de Clubes hace 21 meses.

Fue cazado por los fanáticos de Huddersfield por sus conexiones de Leeds United y luego fue trasladado desde la puerta trasera de la etapa de la batería para regresar a Londres el miércoles por la noche para estar con su familia.

«Es un buen momento», dijo Guardiola. «Ayer fue padre de Ari Phillips y vino de Londres esta mañana y ahora regresa a Londres con su esposa y los hijos.

«Regresó unos minutos porque no sabíamos la posición, pero el juego fue revisado. No hicieron mucho esfuerzo y eso fue realmente bueno».

Phillips estaba feliz de volver al campo para City y fue otra noche alentadora para Phil Foden, quien anotó uno y creó al otro desde una posición de centro del campo en el éxito 2-0 contra el equipo de la Liga One.

«Phil cuando juega esa posición es una amenaza real», dijo Guardiola. «Nos gustaría anotar el segundo gol y hacer los reemplazos antes para Nico O’Reilly y Phil, porque jugaron un partido difícil contra el Arsenal, pero son jóvenes, tienen buenas vitaminas durante los días, y ahora volvemos a Manchester y los preparamos para Burnley.

«Ya hemos visto los últimos juegos y cuando el equipo juega mejor, cada jugador hace su potencial, pero no es solo hoy: los partidos contra el Arsenal, Napoli y United fueron realmente buenos.

«Puede jugar perfectamente en los bolsillos, pero si juega un poco gratis y te da algo único».

