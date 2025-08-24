Las últimas noticias del Manchester United con Kai Rooney anotaron durante la victoria de 5-0 menores de 18 años en Middlesbrough el sábado

Kai con sus padres Colen y Wayne (Imagen: Andrew Teebay Liverpool Echo)

Kai Rooney se ha convertido en el centro de atención después de su debut para los menores de 18 años del Manchester United la semana pasada.

El joven de 15 años tuvo una semana notable, haciendo su debut hecho en el banco en Everton el fin de semana pasado y el sábado con los reemplazos contra Middlesbrough.

El equipo de Darren Fletcher logró una victoria por 5-0 sobre Boro en el complejo de entrenamiento AON del club, donde Kai marcó su primer gol junto con Bendito Mantato y Amir Ibragimov, mientras que JJ Gabriel se puso un aparato ortopédico.

Antes de eso, el gerente instó a los fanáticos a dar a los jugadores jóvenes menores de 18 años y espacio esta temporada para desarrollarse sin poner atención ni presión. «Es importante que los dejemos desarrollar», dijo Fletcher. «Tienen mucho desarrollo que hacer, pero son esponjas. Quieren aprender. Son niños pequeños que simplemente disfrutan del fútbol. Toman la información, tratamos de darles una plataforma para expresarse.

«Y también tenemos que reconocer su edad. No queremos que crezcan demasiado rápido. Deja que se desarrollen. Es difícil cuando están en la televisión, pero eso pertenece al juego y al mundo moderno. No queremos detener a nadie. Si actúas, recibirás recompensas. Lo han jugado porque lo ganan y han demostrado y han podido competir a este nivel».

Para X después de la colisión, United escribió: «Una actuación de cinco estrellas de nuestra Academia Man United. Victorias consecutivas en la campaña de la Premier League U18. ¡Gran comienzo, Reds!», Seguido de un Fistemoji.

Dicho esto, miraron a Rooney Junior el último deporte.

Debut para U18S

Kai alcanzó un hito importante en su desarrollo en el club al hacer su debut en la Premier League U18 contra Everton. Aunque solo eran 15, el joven fue mencionado entre los sustitutos de United.

United logró una victoria por 1-0 gracias a una primera mitad de Ibragimov, que ofrece un comienzo positivo de su campaña. Rooney Jr. fue a Instagram para marcar la oportunidad y compartió su alegría de continuar con los U18.

«Feliz de hacer un debut en la Premier League de la U18», escribió. «Buen comienzo de la temporada, listo para el próximo juego».

Primer objetivo para los U18

Kai anotó uno de los goles para los menores de 18 años de United, mientras que los jóvenes Rojos condujeron a una victoria por 5-0 sobre Boro.

Kai Rooney anotó su primer gol para los Onder-18 después de hacer su debut el fin de semana pasado

El juicio de Wayne y Coleen

«Él solo juega, eso es lo que siempre ha hecho», dijo el ícono de los Rojos, Wayne Rooney Sr., más bien. «Es injusto esperar demasiado, solo tiene 15 años. Pero trata muy bien la presión de su apellido».

Aunque era un joven adolescente, Kai ha tenido que tolerar mucho en el campo solo por aquellos que son su padre. «Hace unos años recuerdo que mi hijo Kai recibió una penalización en el Parque de San Jorge, donde estábamos para un torneo», dijo su madre Colene Stick a Sky Bet Football Podcast.

«Fue para castigar, Kai dio un paso al frente y luego esquió. Después le pregunté cómo podía tomar tal penalización, y me dijo que olía mientras el arquero dijo:» Tu padre es *** «y él se puso muerto.

«No le sucede a él a menudo, pero lo hizo entonces, y en algunos juegos puedes ver dónde te dan un pequeño empujón. Es fuerte y generalmente lo recoge».

Oferta de patrocinador de ropa deportiva

En solo 12 años, Kai firmó un patrocinio de ropa deportiva con Puma. Wayne, una figura legendaria en las campañas de fútbol de Nike durante su carrera en el juego, ahora tiene un hijo que también tiene la propina para un futuro brillante.

La temporada pasada, Kai anotó 56 goles impresionantes para la academia de United, incluidas cuatro en una versión sorprendente contra el Liverpool en octubre.

La noticia de su acuerdo PUMA se anunció en la cuenta de Instagram del joven jugador, con la leyenda: «Genial para firmar para @Puma ‘solo ver genial'».

