Jurgen Klopp ya ha dado su aprobación al Manchester United para el objetivo de transferencia en el que estaba «muy interesado»

Un objetivo del Manchester United podría haber jugado para uno de los rivales de su club si Jurgen Klopp se hubiera salido con la suya.

Según los informes, Jurgen Klopp tenía interés en llevar un objetivo del Manchester United a Anfield (Imagen: Liverpool FC a través de Getty Images)

Sin duda, Jurgen Klopp respaldaría el interés del Manchester United en Karim Adeyemi, con nuevas especulaciones que vinculan al equipo de Old Trafford con el delantero.

El internacional alemán ha estado en el Borussia Dortmund desde 2022, pero su futuro en el club parece incierto tras los informes de una relación rota con el técnico Niko Kovac.

Adeyemi, de 23 años, ha atravesado un periodo difícil, sin aportar ningún gol ni asistencia desde finales de septiembre, con sólo tres goles en catorce partidos en todas las competiciones esta temporada. El delantero fue criticado por su entrenador durante la victoria del Dortmund por 1-0 sobre el Colonia cuando arrojó una botella de agua al banquillo tras su sustitución.

Kovac no se contuvo en su respuesta pública al comportamiento de la estrella del Dortmund: «No creo que sea necesario. Está bien que a veces se enfade, pero no es necesario, es un adulto».

Apenas unas semanas después, la molestia de Kovac con Adeyemi volvió a surgir cuando parecía visiblemente irritado por la toma de decisiones del jugador durante un partido. Adeyemi fue retirado en el minuto 66.

La publicación alemana BILD informa que el futuro del joven ahora es incierto, a pesar de que su contrato dura hasta 2027. Según los informes, el Manchester United de Ruben Amorim se ha convertido en un potencial pretendiente para la firma de Adeyemi.

Se dice que Karim Adeyemi tiene una relación fría con el técnico del Dortmund, Niko Kovac (Imagen: Foto de Stuart Franklin/Getty Images)

Si el United lograra asegurarse los servicios del alemán, este sería el tipo de contrato que el ex entrenador del Liverpool habría perseguido durante su mandato en Anfield. Adeyemi pasó sus primeros cuatro años profesionales en el Red Bull Salzburg de Austria, incluidas varias cesiones en el FC Liefering.

Su gran campaña se produjo en la 2021/22, cuando marcó 23 goles en 44 apariciones. Las impresionantes actuaciones del adolescente generaron especulaciones generalizadas sobre transferencias, y BILD informó que Klopp estaba «muy interesado» en traer a su compatriota a Anfield.

Sin embargo, el movimiento nunca se materializó, y Adeyemi se unió al Dortmund en el verano de 2022. El United también estaba dispuesto a perseguir a Adeyemi hace tres años, aunque Manfred Schwabl, presidente del antiguo club del jugador, SpVgg Unterhaching, sugirió que un movimiento a la Premier League habría sido prematuro.

El técnico de los Red Devils estaría interesado en el delantero alemán (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

«Depende de cómo se desarrolle», dijo el excentrocampista del Bayern de Múnich a Sky Sports Austria sobre el posible interés del Liverpool o del Man United. «Desde toda la constelación, desde la forma de jugar al fútbol, ​​desde la velocidad, las ganas de marcar y la sensatez, está destinado.

«Liverpool y Manchester United son clubes que buscan desesperadamente jugadores así. Pero todavía es demasiado pronto para eso. Karim puede influir en esto por sí solo con su forma de jugar al fútbol, ​​cómo se afirma en Dortmund y también cómo se desarrolla personalmente y mantiene los pies en la tierra».

«Los clubes ingleses en su conjunto no sólo buscan buenos pateadores, sino también jugadores que puedan comercializarlos bien y que tengan los pies en el suelo».

Si el United decide seguir adelante con el traspaso, estaría negociando con caras conocidas, ya que el representante de Adeyemi es Jorge Mendes. El superagente portugués contribuyó decisivamente a la incorporación de Leny Yoro y Manuel Ugarte.