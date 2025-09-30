Juicio de Greater Manchester Racer después de una estrecha medalla en Nueva Delhi

El corredor de silla de ruedas de Salford, de 28 años, terminó cuarto en su final de 400m T54 cuando el tunecino Yassine Gharbi Gold tomó el tiempo de campeonato

Maguire, quien también peleará en los 800m y 1500m aquí en Nueva Delhi, estaba orgulloso de su actuación (Imagen: Marcus Hartmann – Fotografía)

Nathan Maguire admite que sus rivales de campeonatos mundiales eran demasiado calurosos para manejar después de haber perdido una medalla en Nueva Delhi.

El corredor de silla de ruedas de Salford, de 28 años, terminó cuarto en su final T54 400m cuando el Gharbi Gold de Yassine Gharbi de Tunecina tomó un tiempo de récord de campeonato.

Gharbi, de 35 años, es el poseedor del récord mundial en la distancia y mostró exactamente por qué inmediatamente se dirigió a los Burrers en la casa para vencer a Athiwat Paeng-Nuea de Tailandia y el Dai Yunqiang chino a oro.

Maguire, quien también competirá en los 800m y 1500 metros en Nueva Delhi, estaba orgulloso de su actuación y saludó a sus oponentes porque tenía demasiada potencia de fuego en las condiciones subcontinentales.

«Ese fue lo mejor que tuve hoy, fue real, muy rápido», dijo. “Hace mucho calor afuera: el estadio solo mantiene el calor adentro.

“En realidad estoy muy contento con esa carrera: fue más rápido que ayer, y fue mi cuarto tiempo más rápido este año, por lo que realmente no puedes preguntar mucho más que eso.

«Él es el poseedor del récord mundial, por lo que nunca se sabe lo que sacará de la bolsa: también está en los 800m y 1500 metros, por lo que querrá usar la velocidad que tuvo en los últimos 100m, y quiero hacer exactamente lo mismo».

Maguire, junto con la esposa y nueve veces la campeona paralímpica Hannah Cockroft, son dos de más de 30 atletas británicos en la capital india, con el equipo que ahora está siendo patrocinado por la socia financiera oficial Novuna. Ahora se centrará en los eventos más largos de 800 m y 1500m más adelante en la semana.

Maguire, quien terminó fuertemente en la casa directamente en los 400m, agregó: «Eso vino absolutamente bien. Son las victorias más rápidas, y si estás en una buena posición en la última ronda, solo tienes que usar tu velocidad y, con suerte, ir a la línea de meta primero».

Novuna es el socio financiero oficial del atletismo británico y el orgulloso patrocinador del equipo de atletismo GB & Ni. Desde objetivos diarios hasta sueños de clase mundial, Novuna ayuda a millones en el Reino Unido apoyando a las empresas británicas, apoyando planes de individuos y apoyando el atletismo británico en el escenario mundial. Más información sobre www.novuna.co.uk