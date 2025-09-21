Juicio de Andre Onana dada como la brutal decisión del Manchester United de Ruben Amorim, justificado

Man United levantó a Andre Onana este mes a Trabzonspor y comenzó a dejar una marca en Turquía.

El portero del Manchester United, Andre Onana, representado en préstamo en Trabzonspor. (Imagen: Ahmad Mora/Getty Images)

El portero del Manchester United del Manchester, Andre Onana, es elogiado por su debut en casa para Trabzonspor después de haber dibujado 1-1 con Gaziantep el sábado por la noche.

United sostendría a Onana este verano después de haber buscado la jerarquía sobre su lugar en el costado. Después de perder su lugar de partida ante Altay Bayindir, y una versión de pesadilla contra Grimsby Town en la Copa Carabao, Ruben Amorim U y eligió prestarla.

Con la mayoría de las ventanas europeas cerradas, Onana acordó mudarse al atuendo turco por el resto de la temporada. Se ha informado que el deseo de United es ver al camerunés tener éxito en Trabzonspor y, a su vez, aumentar su atracción y valor para la ventana de transferencia del próximo verano.

Después de un inicio indiferente de la vida en Trabzonspor, en la derrota por 1-0 contra Fenerbahce, Onana ahora es elogiada por su segunda actuación para el club. El arquero incluso tomó una asistencia cuando Paul Onuachu le astilló su larga bola para hacer correctos a los anfitriones.

Onana también recibió una reseña positiva de Fanatik en Turkish Media. Escribieron, según Sport Bible: «Onana no se veía fuera de lugar en comparación con su debut.

«Después de estar bien [Yokuslu] Fue enviado y Trabzonspor se redujo a diez hombres, Onana mantuvo a su equipo en el juego con sus rescates. Limpió la pelota del poste para el gol de y Nesyri y luchó desde que pudo regresar.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

«Su actuación fue suficiente para dejar que alguien olvidara sus días oscuros en United». Mientras tanto, Milliyet lo llamó ‘estrella del partido’ por sus esfuerzos entre los palos para Trabzonspor.

De vuelta en United, Bayindir todavía se prefiere entre las publicaciones anteriores al nuevo fichaje Senne Lammens, con esa pelea antes de que se esperara el lugar de inicio durante la campaña.

