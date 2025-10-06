Jugué para el Man United y usé IA para negociar mi contrato actual: fueron £15 bien gastadas.

Demetri Mitchell, graduado de la Academia del Manchester United, se representó a sí mismo en las negociaciones con el League One Club Leyton Orient después de unirse a ellos procedente del Exeter City este verano.

Demetri Mitchell fue fotografiado en acción en su única aparición competitiva en el primer equipo del Manchester United. (Imagen: PA)

El ex joven del Manchester United, Demetri Mitchell, tomó la decisión poco ortodoxa de utilizar AI Tool Chatgpt para negociar su contrato actual con League One Club Leyton Orient este verano.

Mitchell ascendió de rango con el United e hizo su única aparición con el club como lateral izquierdo durante la temporada 2016/2017 cuando los Rojos derrotaron al Crystal Palace. Después de dos temporadas cedido en el Hearts, el centrocampista ofensivo se unió al Blackpool en forma gratuita en 2020.

Desde que se mudó a los Seasiders, Mitchell regresó a Edimburgo con el Hibernian y jugó para Exeter City antes de mudarse a los O’s este verano. Durante una aparición en el podcast My Left, el joven de 28 años admitió que no sólo negoció él mismo el acuerdo para fichar a Orient, sino que también utilizó IA para llegar a los términos.

«Ella [Leyton Orient] «Me envió una oferta y luego comencé a usar Chatgpt y me preguntó cómo negociar el trato y qué decir en él», explicó. Le pregunté: «Esto es lo que era la temporada pasada. Me mudaré a Londres, [so what is] el costo de vida. Mi señora va a bajar conmigo con mi pequeño’.

“Yo también pensé que valía un poco más, pero no quieres decir: ‘Oh, sí, creo que debería ganar X cantidad de dinero’. Y luego, como no utilicé un agente, lo entiendo como una firma».

Al compartir el clip en sus redes sociales, Mitchell agregó: «Chatgpt ha sido mi mejor agente hasta la fecha. Los honorarios de los agentes son del 5 por ciento. Chatgpt £15 [per] Mes de prima. «

Desde que se mudó a Orient, Mitchell ha sido una característica habitual para los hombres de Richie Wellens. Sin embargo, aún no ha marcado un gol ni una asistencia para su nuevo club.

El sábado salió del banquillo en la segunda parte durante la derrota por 4-3 ante el Cardiff City. Orient actualmente ocupa el puesto 18 en la tabla de League One.

