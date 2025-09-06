Jugué en gol para Man City: es por eso que firmaron a Gianluigi Donnarumma y vendieron Ederson

Pep Guardiola ha hecho un cambio importante en el objetivo de Manchester City y el ex portero de Blues Nicky Weaver analizó los movimientos para los hombres.

Los porteros de Manchester City pasado, presente y futuro

«Hemos discutido la situación con respecto a la planificación del equipo y los dos guardianes que tenemos continuarán».

Entonces Pep Guardiola dijo el día que se abrió la ventana de transferencia de verano en la Premier League. Guardiola se detuvo la lana sobre nuestros ojos, o la situación del portero en el Manchester City se ha desarrollado de manera rápida e inesperada en los últimos tres meses.

Porque si bien Stefan Ortega permanecerá en el club por el momento, la realidad es que las tres posiciones de mantenimiento han cambiado en el verano. Primero Scott Carson se fue para ser reemplazado por Marcus Bettinelli. Entonces City se puso en acción en James Trafford después de que Burnley aceptó un poco de Newcastle.

Eso parecía ser hasta que se desarrolló el interés en Ederson y Gianluigi Donnarumma apareció inesperadamente en el mercado. Cuando el Manchester United visita el Etihad el próximo fin de semana, no son Ederson y Ortega en el equipo, sino Donnarumma y Trafford.

Y no solo es un gran revuelo para el personal, sino que también es un cambio de estilo importante. Después de ocho años, Ederson está en el que casi definió la posición en la Premier League, y se encuentra dentro de Donnarumma, quien quizás es solo el último de los guardianes tradicionales, porque aquellos que salvan el balón tienen mucho más peso que pasar.

Si quisieras un arquero para guardarte un tiro, recurrirías al italiano. Pero para la ciudad bajo Guardiola nunca ha sido más fácil.

«Casi cambió la cara de los guardianes. Fue uno de los primeros guardianes en poner en peligro la pelota», dice Nicky Weaver de Manchester Evening News de Ederson.

«Creo que ha sido un guardián fenomenal, el más exitoso en la historia del club. Lo que ha logrado y lo que ha ganado es incomparable».

Weaver, como ex arquero de la ciudad, el participante habitual de Etihad y un entrenador de portero, está bien ubicado para analizar lo que sucedió este verano. «Estoy sorprendido», dijo sobre el cambio de Guardiola en el enfoque.

Pero primero, el jugador de 46 años reflexiona sobre las 372 actuaciones de la ciudad de Nierson y una herencia que va mucho más allá de las cubiertas que ganó en una carrera brillante en Manchester.

«Es como guardián en el borde con su posición inicial, la forma en que la recibe», dijo Weaver. «Una de las cosas más importantes que veo en él, no es la confianza que tiene en sí mismo, es la confianza que todos tienen en él porque casi pondrán el balón bajo presión sobre su línea de gol y simplemente no es un problema.

«Siempre encontrará el pase correcto, y casi puedes contar con la frecuencia con la que ha regalado la pelota en una posición peligrosa en ocho años. Su juego corto es absolutamente determinado y preciso, y luego hemos visto su largo juego en diferentes ocasiones.

«Puede tocar fácilmente una diagonal de 70 metros directamente sobre toda la espalda al camino del extremo o el hombre ancho o directamente a través de Haaland o Agüero. Ese tipo de atributos con sus pies, no creo haber visto a nadie tan bien como él».

Cuando Weaver Media trabaja en Etihad, comenzó a lanzar mientras los jugadores se estaban calentando, específicamente para ver a Ederson, y siempre estaba impresionado por lo que podía hacer con la pelota a sus pies.

«Hace algo pequeño en el que patea la pelota de sus manos, y Xabi Mancisidor o Richard Wright caminarán a mitad de camino y va de una especie de línea de toque a la otra y cada cinco o seis metros de Ederson será una pelota como un Stevenende y va directamente a los guantes del entrenador», dijo.

«Tiene que romper el pase y nunca he visto a nadie que haga eso. Los detalles y la precisión de su muerte lo separan de cualquier otro portero en la Premier League».

El legado de la ciudad de Ederson es seguro después de sus heroicos actos en la final de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán en 2023, pero siempre fue una compensación entre el brillo con los pies y ocasionalmente un gol que se esperaría de él.

Ederson produjo una actuación dominante en la final de la Liga de Campeones en 2023

Esos momentos han ocurrido un poco más a menudo en los últimos años y Weaver cree que el brasileño nunca ha sido llevado hasta los corazones de los fanáticos de la ciudad en la forma en que Joe Hart era para él.

Weaver tuvo un entrenamiento de hechizos: los mantenedores del miércoles de Sheffield y su hijo todavía está en la academia de los Owls, y lo que ve que Young Stoppers ahora está venciendo con la forma en que Ederson definió nuevamente el papel en la Premier League.

«Cuando irrumpí en el equipo de la ciudad, todos dijeron que tenía buenos pies», dijo Weaver. «No hice eso. Podría patear mi pie izquierdo. Donde la gente no podía patearme con el pie más débil.

«Mi hijo está en la Academia Sheffield Wednesday como guardián, y trabajan cada sesión a los pies. Al final se juzgará para ver si deja los objetivos, pero ahora es muy importante. Si quieres jugar al nivel superior, debes ser un cierto nivel con los pies.

«En términos de entrenamiento, haces muchas cosas con tus pies, ya sean juegos pequeños o patrones de juego que comienzan con un arquero que usa sus pies. No es solo cuando eres un entrenador de portero que trabaja con un arquero toda la semana. A menudo, los entrenadores y el gerente también establecerán cosas con el portero.

«Es solo una gran parte de la transformación de la posición de portero en los últimos 15 años. Nunca jugué con un gerente que me dijo que jugara por detrás. Simplemente no era realmente una cosa. En mi día, si pudieras salir de la parte de atrás, daría una brecha y encontraría una línea».

La responsabilidad de hacerlo en el objetivo de la ciudad ahora cae sobre los hombros de Donnarumma. El jugador de 26 años fue puesto a disposición por París St-Germain porque Luis Enrique tenía la sensación de que no podía hacerlo.

Weaver cree que su precio de £ 26 millones fue una razón importante por la que City hizo su movimiento, pero no hay escapatoria del hecho de que las cosas se verán muy diferentes ahora.

«Soy un gran admirador de Donnarumma, pero él es un portero diferente de Nierson», dijo. «Entonces será muy difícil porque se comparan. ¿Es tan bueno como sus pies con Edelson? Probablemente no, pero probablemente no haya nadie más en el mundo que sea.

«Pero como un verdadero guardián, es un arquero brillante y brillante, y lo hemos visto muchas veces. Ganó todo casi con PSG el año pasado, rompió corazones ingleses en el euro cuando salvó las multas en Wembley y es un gran guardián que llena el objetivo, por lo que es un animal diferente a Ederson.

La reputación de Donnarumma como tapón de tiro no es dudosa

«Cubre el objetivo. Sus hombros son enormes. Tiene 6 ‘7». Él es solo un hombre grande y grande. Y olvídate de tus pies y todo, libra por libras, es probablemente el mejor guardián del mundo, y no creo que demasiada gente no esté de acuerdo.

«Está claro que hay todo el paquete a considerar, pero los principales guardianes no suelen aparecer en el mercado de este tipo de precio».

La velocidad con la que ha cambiado la dinámica para la ciudad está claramente en movimiento para Trafford. Cuando usaron su cláusula para igualar la oferta de £ 27 millones de Newcastle en julio, la idea era que devolvería una temporada y desafiaría a Ederson, donde Ederson probablemente se iría cuando su contrato termine el próximo verano.

En cambio, Trafford se enfrentó a la perspectiva de tener que liberar a un guardián durante solo cuatro años, lo que se evalúa como uno de los mejores del mundo en su posición, incluso si hay signos de interrogación sobre su capacidad para adaptarse al estilo de Guardiola.

Weaver siguió de cerca el desarrollo de Trafford y espera que el jugador de 22 años tenga la oportunidad de impresionar y patearlo ahora que está de vuelta en Etihad.

«Me encanta Trafford. Lo vi jugar bastante en préstamo en Bolton. Era un portero en Sheffield Wednesday, realmente le gustaba cuando lo vi, realmente ágil, realmente seguro, grandes rescates en grandes tiempos», dijo.

«Tuvo una gran temporada con Burnley el año pasado, y ahora también en la configuración internacional. Es un arquero con un futuro enorme. Realmente me gusta. Solo espero que tenga suficiente oportunidad para demostrar lo que puede hacer y no está en dos años sobre su mudanza a la ciudad porque solo juega competencia y partidos de la Copa FA».