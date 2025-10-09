Jugué en el Man United y sus instalaciones son peores que las de Brasil.

Andreas Pereira criticó las instalaciones de entrenamiento del Manchester United en una entrevista desde que llegó al Palmeiras, y Cristiano Ronaldo también las criticó en el pasado.

El excentrocampista del Manchester United Andreas Pereira criticó las instalaciones del Club (Imagen: Getty Images)

El excentrocampista del Manchester United Andreas Pereira comparó las instalaciones de entrenamiento del club con las de su actual equipo, el Palmeiras, y las encontró deficientes. El brasileño, que recientemente se mudó al Palmeiras procedente del Fulham, quedó impresionado por las modernas instalaciones de sus nuevos empleadores.

Pereira se unió al equipo juvenil del United a la edad de 16 años e hizo 75 apariciones con el primer equipo, anotando cuatro goles, antes de mudarse al Fulham en 2022. Como resultado, el jugador de 29 años nunca tuvo la oportunidad de utilizar el centro de entrenamiento de £50 millones recientemente inaugurado en Carrington.

Pereira, que ahora juega en la academia de fútbol del Palmeiras, un centro de 48.000 metros cuadrados dotado de unas instalaciones de primer nivel y respaldado por el ayuntamiento de Sao Paulo, ha calificado las instalaciones de «élite», en contraste con su experiencia en Manchester.

El United espera que su nuevo campo de entrenamiento pueda conducir a mejores actuaciones con Ruben Amorim y ayudarles a evitar más críticas. Su retraso en la mejora de sus instalaciones los ha dejado esta vez expuestos a críticas.

“Comparado con lo que hay allí, es la élite del fútbol”, dijo Pereira, de 29 años, a ESPN Brasil sobre el centro de entrenamiento del Palmeiras. «Pocos clubes tienen la estructura que tiene Palmeiras. He trabajado para varios clubes grandes en Europa y puedo decir que Palmeiras tiene la mejor estructura en la que he trabajado. Mejor que el Manchester United cuando estuve allí».

El complejo de entrenamiento Carrington del Manchester United ha sido objeto de una renovación de £50 millones este año (Imagen: Manchester United FC 2025)

Las instalaciones de entrenamiento del United fueron objeto de fuertes críticas antes de su reciente reforma. La impresionante entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan expuso el estado de Carrington.

La superestrella portuguesa reveló que prácticamente no se había actualizado nada durante su tiempo fuera del club. Ronaldo dejó el United en 2009 antes de regresar en 2021.

«Sorprendentemente, nada ha cambiado», declaró el delantero antes de su polémica salida del United en 2022. «No sólo la piscina, el jacuzzi, incluso el gimnasio. Incluso la cocina, los chefs, a quienes aprecio, gente encantadora. Pararon a tiempo. Me sorprendió mucho».

«Pensé que vería cosas diferentes, tecnologías e infraestructuras. Desafortunadamente, estamos viendo mucho de lo que solía ver cuando tenía 21, 22 y 23 años. Realmente me sorprendió. Desde que Ferguson se fue, no he visto ninguna evolución en el Club».

«El progreso es cero. Hay que derribarlo y reconstruirlo».

