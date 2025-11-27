Jugué en el Man United pero le digo a uno de los principales objetivos de Rubén Amorim que se vaya a otra parte

El Manchester United ha sido vinculado con muchas estrellas antes de la ventana de transferencia de enero, pero el ex jugador Bastian Schweinsteiger ha instado a un objetivo potencial a unirse a otro club.

El Manchester United sigue vinculado con posibles opciones para mejorar su posición en el centro del campo, pero la presencia de Bastian Schweinsteiger bien podría causar un problema con un objetivo específico para Ruben Amorim.

Llega en un momento en el que el equipo se enfrenta a algunas dudas sobre el futuro de sus opciones centrales dentro de la plantilla, ya que el contrato de Casemiro expira en 2026.

Además, existen dudas sobre cuánta influencia podrían tener Kobbie Mainoo y Manuel Ugarte en el papel de una de las dos figuras fundamentales.

Naturalmente, eso ha provocado cierta discusión sobre posibles objetivos de transferencia, con Carlos Baleba de Brighton, Elliot Anderson de Nottingham Forest y Adam Wharton de Crystal Palace entre los estrechamente vinculados con un movimiento al United.

Pero no está solo, ya que Angelo Stiller, del VFB Stuttgart, se ha convertido en un objetivo importante que podría ser más asequible para el club en los próximos meses.

El jugador de 24 años ha tenido una presencia constante en el equipo de la Bundesliga, disputando 18 partidos en todas las competiciones, anotando un gol y asistiendo cinco veces.

No sorprende que Stiller siga siendo una opción, pero no es sólo el United quien está siguiendo su disponibilidad para las próximas ventanas de transferencias, ya que el Bayern de Múnich también parece estar interesado.

Con eso en mente, el excentrocampista del United Bastian Schweinsteiger ha instado al internacional alemán a mudarse a Baviera, en lugar de a la Premier League, si surge la oportunidad.

En un evento de la King’s League, el jugador de 41 años dijo: «Angelo es un jugador muy interesante. Me encantaría volver a verlo en el FC Bayern».

Stiller ascendió en las filas del Bayern de Múnich, pasó once años en el club en su academia y también hizo tres apariciones con la selección absoluta, antes de irse finalmente.

Ahora que Schweinsteiger ha jugado tanto para el Bayern como para el United en su impresionante carrera, tal vez pueda brindar una idea de la cultura que rodea a ambos clubes, lo que podría ayudar de alguna manera a informar a Stiller sobre una transferencia.

El excentrocampista jugó en la Bundesliga durante 13 años antes de pasar a la Premier League, aunque su etapa en el United fue diferente a la del Bayern.

Schweinsteiger jugó solo 20 meses en Old Trafford y cayó en desgracia antes de irse al Chicago Fire en 2017, ya que se consideró que superaba los requisitos.

El ganador de la Copa del Mundo explicó cómo lo excluyeron de los entrenamientos con el equipo cuando habló en Stick To Football el año pasado.

Él dice: «Me entrené solo con un preparador físico durante al menos tres meses. Entrené antes y después del (primer) equipo.

«(Mourinho) nunca me dejó entrenar con el primer equipo. Creo que querían deshacerse de mí. En ese momento todavía estaba súper feliz en el United. Me encantaba usar la camiseta; me encantaba».

«Pensé que tal vez era sólo un período. Ahora voy a entrenar y mantenerme en forma y tal vez algún día cambien de opinión. Mi sueño siempre fue regresar a Old Trafford».

En última instancia, fue una forma amarga para Schweinsteiger irse, y aunque Man United parece tener un lugar especial en su corazón, su postura reciente podría perjudicarlos en el mercado de transferencias, mientras que Bayern Munich podría beneficiarse.