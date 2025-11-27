«Jugué con Vincent Kompany en el Manchester City, por eso no debería sustituir a Pep Guardiola»

Vincent Kompany está aumentando su reputación en el Bayern de Múnich y el exdefensa del Manchester City es un fuerte candidato para sustituir a Pep Guardiola.

Las acciones de Vincent Kompany suben en el Bayern de Múnich

Joleon Lescott ha respaldado a su ex central del Manchester City, Vincent Kompany, para que algún día se convierta en entrenador del club, pero no está seguro de si reemplazar a Pep Guardiola sería la decisión correcta.

Las acciones de Kompany están aumentando esta temporada y ha tenido un comienzo de campaña notable con el Bayern de Múnich, que apenas sufrió su primera derrota de la temporada en el Arsenal en la Liga de Campeones el miércoles por la noche. Han marcado 41 goles en once partidos de la Bundesliga y ya tienen seis puntos de ventaja en lo más alto de la liga.

El jugador de 39 años fue una elección sorpresa para hacerse cargo del Bayern en mayo de 2024, después de haber llevado al Burnley al descenso en la Premier League. Ciertamente no era el objetivo principal del Bayern y sólo consiguió el puesto después de que varios entrenadores con una reputación más establecida lo rechazaran.

Pero Kompany aprovechó su inesperada oportunidad con ambas manos y después de ganar el título de la Bundesliga la temporada pasada, ha llevado al Bayern a otro nivel esta temporada, con su fútbol rápido, vivo y ofensivo ganando aplausos en toda Europa.

Lescott jugó 108 partidos junto a Kompany mientras ambos compartían vestuario en el Etihad, formando una poderosa asociación defensiva cuando el City ganó la Copa FA en 2011. También ganaron dos títulos de la Premier League juntos antes de que Lescott se fuera en 2014, pero Kompany se quedó y se convirtió en una leyenda del club.

Eso lo convierte en uno de los principales candidatos para regresar como entrenador algún día y su estilo parece encajar naturalmente en la era post-Guardiola, pero Lescott recomienda cautela sobre si Kompany debería dar el paso inmediatamente después de la partida del catalán.

«Pensé que Vinny sería lo que quisiera ser y tendría mucho éxito en ello», dijo Lescott a la BBC. Noticias de la noche de Manchester cuando se le preguntó si Kompany siempre sería un entrenador exitoso.

«Lo que hace no necesariamente me sorprende porque Vinny es muy impresionante como ser humano. Así que cualquier cosa que se propusiera, iba a tener éxito, ya fuera entrenador, presidente del Congo o primer ministro de Bélgica. Honestamente, cualquier cosa que intentara, iba a tener éxito. Estoy muy feliz por él».

«Aunque está haciendo grandes cosas, está un poco fuera del radar. En mi opinión, no está siendo promovido de la manera correcta como debería. Hemos visto a otros grandes jugadores que no tuvieron tanto éxito y no se les dieron oportunidades. Y no estoy diciendo que Vinny tendrá la oportunidad, pero es relativamente nuevo en su carrera como entrenador.

«Definitivamente puedo verlo dirigiendo al Manchester City en algún momento. Si será el próximo después de Pep, no lo sé. No sé si ese sería el movimiento correcto para él. No sé si el próximo entrenador, ya sea Vinny o quien sea, emulará lo que ha hecho Pep».

«Es un poco como la situación de Sir Alex. Después de eso será muy difícil. No creo que el club retroceda como lo hizo el Manchester United. Pero este nivel de éxito que ha tenido Pep, será difícil igualarlo».

«Si ese es el trabajo de Vinny, ¿quién sabe? Sé que ha firmado un nuevo contrato con el Bayern, así que no creo que tengan prisa por dejarle marchar».