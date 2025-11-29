Jugué con Scott McTominay en el Man United: tiene cuatro cosas que Ruben Amorim necesita

Scott McTominay ha florecido desde que dejó el Manchester United por el Napoli en el verano de 2024.

Scott McTominay ha sido uno de los mejores jugadores de la Serie A desde que se mudó a Italia (Imagen: Getty Images)

El exdelantero del Manchester United Odion Ighalo ha afirmado que la ex estrella del United Scott McTominay tiene todas las cualidades que Ruben Amorim necesita en este momento.

McTominay, de 28 años, anotó un espectacular primer gol en la victoria de Escocia por 4-2 sobre Dinamarca a principios de este mes y ha sido fundamental para llevar a Escocia a su primera Copa del Mundo desde 1998.

Su espectacular patada en bicicleta fue para él la guinda del pastel de un año espectacular. Después de dejar el United por el Napoli en 2024, ganó el título de la Serie A e incluso obtuvo una nominación al Balón de Oro.

A pesar de haber sido vendido por el United, las actuaciones estelares del as escocés podrían hacer que su antiguo club arruinara su decisión de dejarlo ir, especialmente porque Amorim preferiría un nuevo mediocampista. Un movimiento de Carlos Baleba procedente de Brighton fracasó este verano, mientras que el club también está estrechamente vinculado con la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, quienes le costarían al United un buen centavo.

Sin embargo, Ighalo, de 36 años, cree que el hombre que el United dejó ir tiene todo lo que Amorim necesita desesperadamente en este momento. El United actualmente ocupa el décimo lugar en la Premier League después de un comienzo de temporada inconsistente.

«Scott McTominay es interesante porque creo que todo con él ocurrió en el momento adecuado», dijo Ighalo a Ladbrokes en el lanzamiento de Ladisfaction.

Scott McTominay marcó un gol espectacular para Escocia contra Dinamarca (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

«Sabes, le ha ido muy bien desde que dejó el club, pero tuvo que irse porque había demasiados jugadores en su posición en ese momento».

Al enumerar cuatro cualidades clave que posee McTominay, continuó: «Es gracioso porque su estilo es probablemente algo que el Man United necesita en este momento; corre, taclea, trabaja duro y marca goles. Es un tipo muy humilde que se adapta a la forma de jugar del Man United».

«Su gol para Escocia la semana pasada fue increíble. ¡Eso es exactamente lo que hace Cristiano Ronaldo! Qué gol; fue increíble. No puedo decir que lo haya visto hacer algo así en el entrenamiento en el United, pero le encantaba disparar y siempre estaba probando cosas nuevas, así que no me sorprendió que anotara en ese sentido.

Scott McTominay y Odion Ighalo fueron compañeros en el Manchester United (Imagen: Manchester United FC 2020)

«Es el tipo de jugador que puede disparar desde cualquier lugar; es muy rápido en su pensamiento y felizmente disparará la primera vez, en lugar de controlar el balón y ralentizar las cosas».

Al igual que McTominay, Ighalo también se convirtió en un improbable favorito de los fanáticos del United. El delantero nigeriano fichó cedido por el Shanghai Shenhua en enero de 2020 y se convirtió en un héroe de culto en el United, en gran parte gracias a su personalidad descomunal.

Ighalo incluso reveló en su primera entrevista con MUTV que había aceptado una reducción salarial para fichar por el United, tal era su amor por el club. Ighalo marcó cinco goles en 23 apariciones, y su nombre incluso se cantó en las gradas de Old Trafford.

«Es muy difícil ver este sueño llegar a su fin», escribió Ighalo cuando expiró su préstamo en enero de 2021. «Pero le doy la gloria a Dios por ayudarme a lograr este sueño de toda la vida de ponerme una camiseta del Manchester United como jugador y representar a este gran club. De hecho, fue un honor que siempre apreciaré y por el que estaré agradecido».