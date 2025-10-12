Jugué con Gary Neville: el Manchester United debería probarlo como reemplazo de Ruben Amorim

El exdelantero del Valencia y del Manchester City, Álvaro Negredo, ha respaldado al exentrenador Gary Neville para sustituir a Rubén Amorim en el Manchester United tras un comienzo de temporada inestable

Gary Neville no ha vuelto a la dirección desde su paso por el Valencia (Imagen: Foto de Fotopress/Getty Images)

Gary Neville cuenta con el respaldo de uno de sus exjugadores del Valencia para reemplazar a Rubén Amorim como técnico del Manchester United. A pesar de una etapa desastrosa en el banquillo de la selección española en 2015, Álvaro Negredo cree que el exdefensor sería un candidato adecuado para el puesto de entrenador en jefe en Old Trafford.

Neville fue despedido por el Valencia después de sólo 28 partidos, en los que ganó sólo tres en La Liga. En declaraciones a Coin Poker, Negredo explicó por qué el experto de Sky Sports sería una buena opción para él.

El exdelantero del Manchester City dijo: «También depende de la situación en el Manchester United. Creo que era un jugador muy importante para el Manchester United».

«Es un jugador que ha dado mucho al fútbol inglés. Quizás, como el Valencia en su momento, es un equipo del United que no ha estado constantemente en lo más alto durante mucho tiempo, y quizás este no sería el mejor momento».

«Pero también es cierto que los cambios llegan cuando el equipo no está en un buen momento. Lo probaría porque, como digo, como entrenador me gusta».

Desde que dejó Valencia, Neville no ha vuelto a la dirección y ha optado por centrarse en su trabajo experto en Sky Sports y sus intereses comerciales, incluida la copropiedad de Salford City. Negredo admitió que espera que Neville regrese al dugout en algún momento.

El español añadió: «Sí, me sorprende porque pensé que era capaz y estaba calificado. Quizás en su momento en España, debido a la barrera del idioma, no tuvo más oportunidades».

«Pero en la Premier League le habría dado más, según mi experiencia. Para mí fue un buen entrenador que, como dije, llegó con muy buena actitud y ganas de mejorar».

«Había sido jugador, por lo que también tiene conocimiento del mundo del fútbol. Son decisiones que quizás no quería volver a vivir y no tuvo la oportunidad de seguir entrenando».

Aún es incierto si el próximo nombramiento directivo de Neville se materializará en Old Trafford. Sin embargo, tal como están las cosas, el United respalda a Amorim a pesar del pésimo comienzo de temporada del club.

El United actualmente ocupa el décimo lugar después de ganar sólo tres de sus primeros siete partidos esta temporada. El equipo de Amorim volverá a la acción el próximo fin de semana cuando se enfrente a su acérrimo rival, el Liverpool, en Anfield.

