‘Jugué Battlefield 6 cuatro días seguidos’

¿Te enfrentarás a Call of Duty, Fortnite y el resto de títulos de servicios en vivo que consumen mucho tiempo en 2025? Es lo mejor que ha hecho EA en años.

Battlefield 6 es un regreso a la forma para la serie. (Imagen: EA)

Como jugador que creció con Battlefield 3 y comenzó su carrera con 4, fue casi desgarrador ver a la icónica serie de disparos cometer un paso en falso tras otro. Desde la crisis de identidad de Battlefield V hasta el desastroso lanzamiento de Battlefield 2042, no es de extrañar que EA haya hecho casi todo lo posible para maximizar las posibilidades de que Battlefield 6 aterrice favorablemente entre los fanáticos.

Cuatro estudios, un líder de franquicia extremadamente condecorado y solo Dios sabe cuánto dinero después, la última versión de la serie Battlefield ya está aquí. DICE y sus estudios de apoyo, apostando por lo más seguro, han resumido esta fórmula en lo que hace que esta serie sea grandiosa: tiroteos ajustados, mecánicas de juego en equipo esenciales y una destrucción tremendamente impresionante.

Hace diez años, este enfoque protegido fue el clavo en el ataúd para muchas franquicias de juegos. ¿Te enfrentarás a Call of Duty, Fortnite y el resto de títulos de servicios en vivo que consumen mucho tiempo en 2025? Es lo mejor que ha hecho EA en años.

Volver al campo de entrenamiento

Battlefield 6 tiene cuatro clases: Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento. (Imagen: EA)

La mayor bendición de Campo de batalla 6El enfoque de «regreso a lo básico» del grupo es un regreso al querido sistema de clases. Cada clase se divide en Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento y tiene su propio arquetipo de juego que es bueno en algunas cosas y no tan bueno en otras.

Por ejemplo, la clase Asalto es la que elegirías para jugar agresivamente, creando nuevas rutas con la escalera desplegable o curándote rápidamente con una inyección de adrenalina en el campo. Mientras tanto, la clase de Apoyo ahora incluye desfibriladores para revivir a los compañeros de equipo muertos, así como el paquete de apoyo combinado para reponer salud y munición a los compañeros de equipo circundantes.

Estas clases básicas proporcionan la estructura para Campo de batalla 6‘s escuadrones, que mejoran aún más cuando se juegan contra un grupo de amigos con ideas afines. Ejecutar planes de juego para obtener el control de los puntos de captura de Conquest con comunicación coordinada y juego en equipo resulta tan satisfactorio como en los viejos tiempos de Battlefield 3, lo que demuestra lo poco que ha desaparecido la magia.

Sin embargo, desearía que DICE se comprometiera con el sistema de armas cerrado de antaño. Los sistemas de clases anteriores funcionaron porque las clases tenían debilidades. Los reconocimientos solían ser deficientes a corta distancia y los jugadores de asalto no tenían defensa contra los tanques blindados.

Ahora que todas las clases pueden usar todas las armas, hay pocos escenarios en los que todas las clases no se sientan al menos algo capaces. Dicho esto, no he sentido que haya una clase que se ajuste al apodo de «todo o todo», y el hecho de que todas las armas estén siempre disponibles hace que el XP sea mucho más fácil para los adictos al servicio en vivo.

Lo más sorprendente es el nuevo modo Escalada, que le da un toque divertido a Conquista, eliminando periódicamente un punto de captura, aumentando la tensión a medida que el caos se concentra cada vez más en menos puntos críticos. Duró alrededor de 20 minutos por partido y realmente me gustó cómo este modo hace que los jugadores entren en acción, priorizando las tácticas para comenzar antes de que los últimos minutos se conviertan en una loca lucha por la victoria.

Los vehículos juegan un papel importante en Battlefield 6. (Imagen: EA)

Las tácticas solo pueden llevar a los jugadores al punto en que puedan manejar bien los tiroteos, lo cual también es necesario para ganar partidos. El Campo de batalla 6 El manejo de armas se siente tan bien como siempre, y cada armamento se siente diferente entre sí.

Un profundo sistema de personalización permite la creación de configuraciones únicas con cientos, si no miles, de variaciones posibles gracias a la gran cantidad de archivos adjuntos desbloqueables. Un menú bien organizado hace que sea muy fácil ver cómo cada ajuste afecta la operación, con una zona de entrenamiento accesible para obtener beneficios tangibles después de cada ajuste.

En su mayor parte, es un placer jugar los nueve mapas disponibles en el lanzamiento. Mirak Valley y Siege of Cairo son dos aspectos destacados, cada uno de los cuales ofrece una guerra total y una variedad de entornos tanto abiertos como urbanos.

Se agradece mucho la incorporación de Operation Firestorm como una elegante devolución a Battlefield 3 y 4, lo que alimenta aún más el fuego de la nostalgia. Sin duda, hay más mapas clásicos en proceso, pero con las nuevas incorporaciones originales a la lista, está claro que DICE no se ha olvidado de cómo hacer un buen mapa.

Sudando las pequeñas cosas

Cada clase tiene diferentes gadgets en Battlefield 6. (Imagen: EA)

También me gustaría tomarme un momento para mencionar muchos de los pequeños detalles que informaron la excavación. Campo de batalla 6 El modo multijugador es una delicia hasta el momento. Arrastrar mientras vuelvo a la vida funciona perfectamente y marca una gran diferencia en la cantidad de veces que siento que vuelvo a la vida: los días en los que veía a un médico cercano negarse a volver a ponerte en la lucha casi han quedado atrás.

Realmente aprecio el gráfico detallado que muestra la cantidad de daño infligido entre los jugadores al morir y el tiempo de respuesta súper rápido entre terminar una partida y comenzar otra. El desarrollador también se ha esforzado mucho en crear una lista extensa de funciones de accesibilidad, haciendo que este juego de Battlefield sea lo más jugable posible para personas con discapacidades visuales y auditivas.

Si bien parece incorrecto reconocer lo mínimo, Campo de batalla 6 debe ser elogiado por lo perfectamente que parece funcionar. Aparte del fiasco inicial de la cola del servidor, no experimenté interrupciones del servidor, tiempos de cola muy cortos, alguna que otra falla en el escritorio (que fue mi culpa) y apenas una caída de cuadros por debajo de 100 fps en una PC que compré hace cuatro años.

Además, el modo multijugador parece un paquete muy completo con nueve mapas que parecen diferentes entre sí, además de una gran cantidad de modos que se adaptan a una amplia variedad de estilos de juego. Campo de batalla 6 Regularmente me daba esa sensación de «sólo una partida más» antes de darme cuenta de que cambiar de Conquest a Rush creaba los nervios que convertían una partida extra en varias.

Si hay un área a la que cuesta acostumbrarse es el sistema de progresión. Las nuevas armas se desbloquean gradualmente como parte de la progresión del nivel, pero los desbloqueos parecen ser bastante lentos: incluso después de dedicar diez horas al juego, todavía me quedo con dos de los ocho rifles de asalto a mi disposición.

Si bien esto es un choque cultural para alguien que recuerda haber desbloqueado todo el arsenal de Battlefield 4 en solo unas pocas semanas, creo que el progreso más lento habla más de la confianza de EA en las piernas de BF6. La progresión se extiende lo suficiente como para proporcionar una pequeña cantidad de tensión, ejemplificada por los desafíos que ofrecen obstáculos significativos para saltar para desbloquear ciertas armas, y hace que desbloquear esas armas más raras sea aún más satisfactorio.

A pesar de que el paquete de lanzamiento ya parece voluminoso, solo quedan tres semanas hasta que llegue el primer contenido de temporada, con aún más mapas, modos de juego y armas para comenzar. Es un marcado contraste con el estado absolutamente estéril en el que se lanzó Battlefield 2042, ya que casi me siento como un niño en una tienda de dulces con BF6: apenas sabes por dónde empezar.

El elefante en la habitación.

Hay una campaña para un jugador en Battlefield 6, pero no hay mucho que destacar. (Imagen: EA)

También hay una campaña entre estas ofertas de contenido, pero no es algo que me gustaría jugar de inmediato. En última instancia, sirve para establecer el telón de fondo narrativo del multijugador, con una organización paramilitar vagamente definida arrasando todo el mundo y chocando con la OTAN.

Cada misión suele resaltar uno o dos aspectos clave del juego por los que Battlefield es conocido. Los aspectos más destacados incluyeron asaltar la playa de Gibraltar en un tanque o proporcionar cobertura de francotirador a tu equipo desde arriba.

La mayoría de las misiones, sin embargo, pueden reducirse a correr por calles y pasillos, acribillando a balazos a los mismos aburridos modelos enemigos mientras te diriges a un punto de encuentro tras otro. Las últimas misiones abren un poco los entornos, pero con pocas piezas importantes de las que hablar, deja el entorno Campo de batalla 6 La campaña se siente como un producto de una era en la que evolucionamos hace mucho tiempo.

Por muy frío que sea con el modo, no creo que le quite valor al evento principal en lo más mínimo. La gran mayoría de jugadores sólo podían participar en el Campo de batalla 6 multijugador y nunca sentir que se han quedado cortos al ignorar por completo la campaña: así de bueno es el paquete.

el veredicto

Battlefield 6 me recuerda lo que pueden ser los mejores shooters multijugador. Es una reinterpretación significativa de lo que hace que Battlefield funcione, y está claro que se han hecho grandes esfuerzos no solo para crear un juego que funcione bien, sino uno con el que los fanáticos realmente quieran quedarse a largo plazo.

El modo para un jugador es tan decepcionante que bien podría no estar allí, pero cualquiera que diga que está comprando este juego para la campaña miente. La oferta multijugador principal es emocionante, grandilocuente y una visión respetable de cómo crear un juego de servicio en vivo en 2025.

Al principio dudé en mencionarlo, pero lo hice durante los primeros días. Campo de batalla 6 El lanzamiento del juego prácticamente lo confirmó: Battlefield ha regresado.

4.5/5

Clasificado en PC. Código proporcionado por PR.

Campo de batalla 6 está disponible en ordenador personal, PlayStation 5 Y Xbox Serie X|S. Se puede comprar por 43,42€ en Argos creando una nueva cuenta TopCashback a través de nuestro enlace único.

Compradores que crean una cuenta nueva en TopCashback serán recompensados ​​con un bono de reembolso de £15 por su compra. Esto eleva el precio efectivo de Battlefield 6 de £ 58,99 a £ 43,42 una vez que el dinero regresa a su cuenta.

Cómo conseguir Battlefield 6 por £ 43,42 en Argos