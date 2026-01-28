Jugadores del Manchester United sorprendidos por Michael Carrick tras nueva regla de entrenamiento

Michael Carrick ha impresionado desde que asumió el cargo interino en el Manchester United, y los jugadores expresan sus sentimientos.

Michael Carrick dejó atónito a su Manchester United con una notable demostración de técnica en los entrenamientos. El excentrocampista de los Red Devils tuvo un comienzo de cuento de hadas como técnico interino hasta el final de la temporada.

Guió al United a la victoria en el derbi de Manchester en su primer partido al mando, antes de registrar una emocionante victoria contra el líder de la Premier League, el Arsenal.

Carrick estará ansioso por mantener su récord impecable en el United Hot Seat cuando reciba al Fulham este fin de semana. Su equipo trabajó intensamente en el campo para preparar el partido, y el jugador de 44 años también participó en varios ejercicios.

Harry Maguire quedó sorprendido por la habilidad de Carrick durante un ejercicio de pases, ya que el jefe de los Red Devils demostró que tiene una habilidad considerable.

«Todavía está haciendo demostraciones en ejercicios de pases y sigue recorriendo las líneas como si todavía lo tuviera», dijo Maguire en el último episodio del podcast Inside Carrington.

«Hizo las demostraciones el otro día y creo que hizo dos pases. Todos hicieron alrededor de 300. ¡Creo que sus dos fueron los mejores que he visto de todos! Pero no, todavía lo tiene y es muy práctico en el entrenamiento.

‘También tienes a Steve [Holland] allí también. Cuando trabajé con Steve en Inglaterra, él participó muy activamente en la mayor parte de la capacitación. Así que tienes dos entrenadores que están felices de participar y creo que es muy bueno».

Maguire, que jugó cada minuto de ambos partidos con Carrick, también elogió al técnico del United por la forma en que se ha comportado desde que asumió el cargo.

Dijo: «Sabía que lo haría simplemente por la experiencia de conocer a Michael y también de saber cómo entrenaba cuando estaba aquí con Ole». [Gunnar Solskjaer].

“Hablaba muy, muy bien en el vestuario cuando hablaba y era nuevo como entrenador en ese momento, así que no tuve sorpresas cuando entró ni por la forma en que habló en su primera reunión ni por la forma en que transcurrieron las sesiones.

«Y creo que tiene un gran personal con él porque todos están en la misma página, y estoy muy impresionado con él».

Carrick impresiona en los entrenamientos (Imagen: Foto de Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Su compañero defensor Ayden Heaven también reveló que estaba cosechando los beneficios de trabajar con Carrick y su personal de trastienda, siendo Jonny Evans y Jonathan Woodgate particularmente útiles.

“Sí, es muy bueno, especialmente Jonny, me ayudó mucho”, dijo el joven de 19 años. ‘Leny y yo [Yoro]Después de algunas sesiones haremos extras y simplemente trabajaremos en eso, ya sabes, lo básico.

«E incluso entre ejercicios, durante sus sesiones, siempre me llevan a un lado y me ayudan con mi posicionamiento. Hasta ahora lo he disfrutado. Son de gran ayuda».

Esto sigue a la implementación por parte de Carrick de una «nueva regla» en el United, que pondrá más énfasis en el trabajo individual con ciertos jugadores durante el entrenamiento. Ahora se cree que las sesiones serán más cortas pero más exigentes y, según se informa, el equipo respondió bien a la nueva metodología de Carrick.

Se cree que los jugadores también están impresionados con la minuciosidad mostrada al lanzar.