Una victoria en cinco juegos, de la Copa de la Liga y el 14 en la Premier League es exactamente el comienzo que Man United no pudo pagar.

Alineación del United en la ciudad

Los jugadores del Manchester United están preocupados por la rapidez con que cambió el estado de ánimo en el club después de dos derrotas de su apertura de cuatro partidos de la Premier League.

United perdió ante el Arsenal en casa durante el primer fin de semana y fue derrotado por 3-0 por Manchester City el domingo, mientras que su campaña de competencia terminó con una humillante pérdida de penalti por la Liga Dos Grimsby Town.

Las fuentes del vestuario dicen que el estado de ánimo después del Derby ha sido particularmente sombrío, con jugadores de United que frota una «oportunidad perdida» contra un equipo de la ciudad que había perdido sus dos juegos anteriores contra Tottenham y Brighton.

El equipo de United había sido alegre sobre las perspectivas de una temporada exitosa después de una gira armoniosa para la temporada a través de los Estados Unidos, cuando estaban ubicados principalmente en Chicago.

Pero su temporada ya está tensa con una victoria de cinco juegos, que se aseguró a través de una penalización del 97 minutos contra el equipo promovido Burnley hace tres semanas.

La incertidumbre sobre la situación del portero ha contribuido en gran medida al inicio cargado de United, con Altay Bayindir y Andre Onana culpable de errores que han llevado a objetivos en las pérdidas en Arsenal y Grimsby.

Por otro lado, el delantero del delantero Benjamin Sesko de £ 73.62 millones no tiene gol después de cinco juegos y United ha logrado un gol en seis horas en la Premier League.

United es 14º camino a su hora del sábado con Chelsea en Old Trafford y juegan a Brentford y organizan Sunderland antes de las dos semanas internacionales de octubre.

La presión se establece en el entrenador en jefe Ruben Amorim, quien ha desafiado las ocho victorias sombrías de 31 partidos de la Premier League desde que se hizo cargo el 11 de noviembre. Cinco de esas victorias fueron en contra de las actuales fiestas de la Premier League.

United es una mesa de 17 equipos en la parte inferior con siempre presentes lados de vuelo que se remonta al primer juego de Amorim que estaba a cargo de Ipswich Town el 24 de noviembre.

