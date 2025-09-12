La llegada de Senne Lammens en el día de la fecha límite de transferencia dejó a Man United con cuatro cuidadores de alto nivel durante poco más de una semana.

United se dirige al infame sorteo en Grimsby

Los jugadores del Manchester United se sienten aliviados de haber evitado las «tonterías» de un departamento de portero de cuatro miembros después de la partida de Andre Onana con un préstamo estacional.

Onana, de 29 años, completó su cambio temporal al club turco Trabzonspor el jueves, un día antes de que se cerrara la ventana de transferencia turca, y Trabzonspor cubrirá completamente los salarios de Onana.

Los hombres pueden revelar que los jugadores de United pensaron que habría sido un «problema» si Onana no hubiera cuidado el día de la fecha límite que firmando «a la arquera Senne Lammens de Royal Amwerp.

Desde los últimos días de agosto, Onana se mantuvo firme en quedarse en United. Sus errores en la humillante eliminación de la segunda ronda de la Copa de la Liga por la cuarta capa Grimsby Town, sin embargo, fueron su descenso tres días después para la victoria de la Premier League contra Burnley contra Burnley. Las fuentes dicen que Onana se sintió efectivamente forzada después de la llegada de Lammens, de 23 años.

United no había considerado un nuevo arquero como una prioridad en la ventana, pero la opinión del entrenador en jefe Ruben Amorim sobre Onana evolucionó en la medida en que siempre eligió a Bayindir sobre el camerunés en las competiciones de apertura contra el Arsenal y Fulham.

Bayindir cometió errores que condujeron a goles contra el Arsenal y Burnley y Amorim hicieron una pregunta para ver si estaba considerando jugar a Tom Heaton, de 39 años, en la portería. Se ha tomado confianza en Bayindir y Onana en el vestuario unido.

Onana sufrió una lesión en los isquiotibiales para asegurarse de que se perdió todo el calendario de pretemporada de United, lo que también influyó en su omisión de la alineación contra el Arsenal y Fulham.

El único mercado realista para que United cargara a Onana fue en Turquía o Arabia Saudita, cuyos penters de transferencia permanecieron abiertos hasta esta semana. José Mourinho no estaba interesado en Onana o Ederson antes de ser despedido por Fenerbahce hace dos semanas. Fenerbahce compró Numberson de la ciudad de Manchester días después de la renuncia de Mourinho, mientras que Galatasaray también estaba conectado con el brasileño.

United compró Onana del Inter de Milán por £ 47.2 millones en julio de 2023, pero su período terminó como el número uno después de solo dos temporadas en las que permitió innumerables goles de sable.

De los 13 jugadores que firmaron United en los primeros dos veranos del ex manager Erik Ten Hag que estaban a cargo, solo Bayindir, Lisandro Martínez, Casemiro y Mason Mount están en el equipo actual.

