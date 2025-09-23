Jugador Man United se vendió por solo £ 7.8 millones ahora vale más que Diogo Dalot y Patrick Dorgu

El ex compañero de Manchester United, Álvaro Carreras, ha causado una impresión en el Real Madrid después de haber pasado solo una temporada completa en Benfica

Diogo Dalot fue representado para llegar para apoyar a sus compañeros de equipo del Manchester United contra Man City (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El ex defensor del Manchester United, Álvaro Carreras, ha obtenido cumplidos de su nuevo gerente del Real Madrid Xabi Alonso, mientras que su valor permanece para Sky Rocket.

Carreras estuvo en los libros en Old Trafford desde 2020 hasta 2024 después de que fue recogido por la Academia de United del Real Madrid. Sin embargo, el español no tuvo muchas posibilidades de impresionar al primer equipo.

El espalda izquierda nunca tiene una actuación senior para los Rojos y fue tomado de Preston North End y Granada antes de que un hechizo final en el Benfica revitalizara su carrera. Después de haber disfrutado de media temporada en Portugal, Carreras dibujó permanentemente con ellos en el verano de 2024.

Su única temporada completa en Portugal resultó ser un éxito y el verdadero eligió girar mientras el hierro estaba caliente y el retroceso se separó. Ahora de vuelta en la capital española, Carreras ha causado una impresión y Alonso no puede evitar los antiguos premios de United Man.

«Era optimista [about his signing]»Alonso dijo a los medios el lunes». Su personalidad y su naturaleza competitiva me han sorprendido gratamente.

«Él comete muy pocos errores, está muy concentrado, tiene una gran cualidad mental, una gran calidad táctica y técnica también, es muy completo. El impacto inmediato que ha tenido es sorprendente, es una noticia fantástica.

«También tenemos a Fran [Garcia] y ferland [Mendy] Para esa posición, pero su actuación es excelente. «Carreras no se perdió un minuto en La Liga esta temporada para Los Blancos y esa forma ha llevado a su valor que se dispara.

Según Transfermarkt, Carreras tiene un valor de mercado de £ 30.5 millones después de que fue recogido por £ 43 millones en el verano. Mientras tanto, Diogo Dalot, back-back de United, que siempre ha estado presente en Old Trafford y se ha utilizado tanto en el ala derecha como en la izquierda antes de su lesión, solo vale £ 26 millones en el mercado actual.

Álvaro Carreras del Real Madrid disfruta de la vida en la capital española

En cuanto a Patrick Dorgu, quien fue firmado por Ruben Amorim, como la primera opción en el flanco izquierdo, tiene un valor de mercado actual de £ 21.8 millones. Después de que Carreras realmente firmó en el verano, United logró la banca de £ 7.5 millones adicionales gracias a su cláusula de ventas, pero podrían arrepentirse de haberlo vendido.

