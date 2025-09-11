Jugador del Manchester United Ruben Amorim Let Go

El entrenador en jefe de Manchester United supervisó una revisión del primer equipo del equipo al final de la temporada pasada y durante la ventana de transferencia de verano

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El ex Manchester United -Midfielder Christian Eriksen ha dicho que un paso para unirse a Bayer Leverkusen con su antiguo gerente internacional Kasper Hjulmand actualmente es poco probable.

Eriksen llegó en 2022 con una transferencia gratuita en United y pasó tres años en el club antes de que terminara su contrato. Ruben Amorim tenía la opción de extender el danés del danés la temporada pasada, pero eligió que el mediocampista abandone el club gratis.

Desde entonces, los fanáticos de Eriksen han estado esperando ver a dónde va. Sin embargo, el verano no dio un nuevo desafío para la leyenda danesa.

Se suponía que el club de campeonato Wrexham le ofreció a Eriksen un contrato, pero esto fue rechazado por el ex hombre de tamaño. Actualmente está entrenando en Suecia con Malmo, pero sin jugar al fútbol competitivo regularmente, el mediocampista se perdió el equipo de Brian Riemer para el descanso internacional en septiembre.

Casualmente, el ex entrenador internacional de Eriksen, Hjulmand, regresó al banquillo esta semana después de haber sido nombrado para reemplazar a Erik Ten Hag en la Bundesliga. La estrecha relación del centrocampista con el jugador de 53 años ha llevado a especular que se podría completar una transferencia gratuita.

Sin embargo, Bild entiende que es poco probable que Leverkusen firme al centrocampista, porque su equipo ya está lleno durante la primera mitad de la temporada. Eriksen ahora podría acudir a ellos porque son un agente libre, pero hay una falta de voluntad para firmarlo cuando no hay lugar disponible para él en el equipo.

Sin embargo, Hjulmand fue interrogado por Bild sobre la posibilidad de firmar a su compatriota en el futuro. El gerente respondió: «No hablo de tales jugadores; eso es algo que discutí con Simon Rolfes (director deportivo de Bayer).

«Christian es un jugador fantástico y una personalidad aún mayor. Tenemos un equipo fantástico y grandes jugadores aquí».

Christian Eriksen realizó 107 actuaciones para el Manchester United (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

