Jugador de ala del Manchester United que cierra con la transferencia a Turquía

El joven prometedor de Man United, Sam Mather, está en una conversación para dejar a Manchester para promover su carrera.

El primer equipo de Sam Mather en noviembre. (Imagen: 2024 Manchester United FC)

Jonger Van Manchester United Sam Mather está en una conversación para hacer una transferencia permanente tardía a Kayserispor.

El Manchester Evening News El mes pasado, Mather informó interés de los clubes en Alemania, Suecia y Turquía, y el jugador esperaba un movimiento para comenzar su carrera.

Si se completa la transferencia, United recibiría un pequeño costo de transferencia para Mather e insertaría una cláusula de recompra. La ventana de transferencia turca se cierra el viernes por la noche y solo hay unas pocas horas para completar el trato.

Kayserispor ha sido identificado como una buena opción para Mather mientras quiere dar los próximos pasos de su carrera.

Aunque el contrato de Mather en Old Trafford expira en el verano de 2027, hay hambre en nombre del jugador para comenzar regularmente después de la superación del fútbol de la academia con los menores de 21 años.

Mather jugó principalmente en el ala izquierda durante su tiempo en la academia, pero su posición preferida es el rollo número 10 y el jugador se entiende que le gusta jugar al fútbol competitivo regularmente.

United votó en la ventana de transferencia de enero en la ventana de transferencia de enero en la ventana de transferencia en enero, pero Nigel Adkins fue despedido solo unas pocas semanas después de la llegada más joven.

El año pasado, Mather firmó un nuevo contrato de tres años. Recibió nuevos términos a fondo de una temporada prometedora y estuvo involucrado en la gira de pretemporada a través de los Estados Unidos.

