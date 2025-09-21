‘Juego para Manchester City y he sido abusado por apoyar a los materiales trans -rights, pero solo me anima’

‘Creo que actualmente estamos dando unos pasos’

La Navidad del jugador del Manchester City en Casvarij (derecha) dijo ‘todavía tenemos un largo camino por recorrer’ en términos de igualdad (Imagen: Fundación LGBT)

Fue solo un movimiento desafiante en todos los sentidos.

El jugador de Manchester City, Kerstin Casparij, se elevó el campo en el estadio Joie durante el partido de la Super League femenino de Barclays contra Everton a principios de este año con una pulsera que representa los colores del Transvlag.

Dentro de los quince minutos posteriores al inicio del juego, Kerstin, quien ha estado en el club durante tres años, anotó el objetivo de apertura del juego: besa la pulsera en respuesta. También resultó ser el único objetivo del club, lo que resultó en un empate 1-1 en abril.

«Siempre supe que si anotara, besaría esa pulsera», le dice Kerstin a Manchester Evening News. «Todo fue significado».

La Navidad en Casparij besó su muñeca después de anotar durante el partido de la Superliga Femenina de Barclays entre Manchester City FC y Everton FC (Imagen: Getty Images)

Pero después del juego, Kerstin, de 25 años, comenzó a recibir mensajes ‘horribles’ y transfóbicos en las redes sociales para no felicitarla por la puntuación por su equipo, pero preguntó por qué apoyó abiertamente a la comunidad trans y sin alivio durante un partido de fútbol.

«Inmediatamente perdí alrededor de 300 seguidores», explica el centrocampista, que originalmente proviene de los Países Bajos. “Pero en realidad estaba bastante feliz con eso, porque si la gente sea transfóbica, quiero que sepan que no lo aprecio.

«No estaba necesariamente herido o molesto porque no me siguieron, pero me hizo darme cuenta de que todavía hay muchas personas que son transfóbicas y están de acuerdo con aquellos que no creen que deberían tener los mismos derechos».

La competencia fue solo una semana después de que la Corte Suprema dictaminó que la definición legal de una mujer debería basarse completamente en el sexo biológico. La reubicación puede tener un efecto en profundidad sobre los derechos de las personas transgénero en el Reino Unido y también puede influir en lo que tienen las mujeres transmanoparias como las mujeres.

La Navidad se describe como un poderoso modelo a seguir para las personas queer (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

Kerstin, quien también juega para el equipo nacional holandés, dijo que los mensajes que recibieron de los trolls en línea eran solo una pequeña instantánea de lo que sugiere que Transmensen debería enfrentarse regularmente.

«Algunos mensajes fueron horribles», explica. «Pero una cosa que me gusta de la comunidad queer y LGBTQ+ es que encontraron el odio. Había personas en el incendio para defender los correctos trans y, por lo tanto, todos los comentarios simplemente estaban asfixiados en el amor.

«Pensé que era realmente inquietante ver a muchas personas reunirse en solidaridad y apoyar, y muchos aliados estaban involucrados».

Desde la competencia hace cinco meses, Kerstin dijo que escuchó cómo su pequeño uso del apoyo no solo hizo que las personas sean visibles y vistas, sino que también alentó a otros a aprender más sobre las luchas que la comunidad trans se enfrenta hoy.

La jugadora de Manchester City Christmas y su compañera Ruth Brown durante el Desfile del Orgullo de Manchester de este año (Imagen: Fundación LGBT)

«La conversación en el vestuario fue realmente genial después de eso», dijo Kerstin sobre cómo respondieron sus compañeros de equipo. «Todos me hicieron preguntas al respecto y todos podríamos tener una conversación muy sincera. Fue realmente corazón, verse que todos eran tan alentadores».

Usando la pulsera liderada por la Navidad, que ha estado saliendo con su compañera Ruth durante dos años, para ponerse en contacto con la organización LGBT de la organización con sede en Manchester. La semana pasada fue anunciada como mecenas de la caridad y ayudará específicamente a aumentar la conciencia de la importancia de la visibilidad y la inclusión para las mujeres LGBTQ+.

«Creo que toda la experiencia realmente me enseñó que realmente tenemos un largo camino por recorrer», explica. «Creo que estamos dando algunos pasos en este momento y quiero ayudar a cambiar eso».

El mediocampista Kerstin Casvarij llegó a Manchester City en el Manchester City hace tres años (Imagen: Getty Images)

LGBT Foundation, que describió al futbolista como un «poderoso modelo a seguir para las personas queer», colaborará con la Navidad en los programas, servicios y eventos del entorno de caridad, que van desde la violencia doméstica, las clases austeras y los talleres para la salud sexual, y para ayudar a todas las mujeres para garantizar que tengan que ser muy seguros y los invitados para garantizar que sean los invitados.

«Estoy increíblemente orgulloso de ser descrito como un modelo joven», dice Kerstin. “Estoy muy agradecido de trabajar con ellos. Cuando nací, hay una gran diferencia en representación y aceptación para entonces y ahora.

«Quiero ser el modelo a seguir que quería tener cuando era joven y crecí e intenté encontrar mi camino en mi identidad. También es muy saludable para mí porque puedo retribuir a mi comunidad y seguir liberando el camino para las próximas generaciones. Es muy poderoso, es muy inspirador.

La Navidad en Casparij fue parte del equipo holandés en la UEFA femenina Euro 2025 (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

«Y, creo, deberíamos tener más personas que hablen de los problemas con los que se observa la comunidad LGBTQ+ y especialmente la transmunidad trans. Hasta donde yo sé, fui el único que llevaba la pulsera, por lo que realmente trato de mostrar a las personas dentro del deporte de las mujeres, o deportes de mujeres inglesas, realmente no es tan importante.

El papel de patrón recién nombrado de Kerstin vio su marcha en el Desfile del Orgullo de Manchester el mes pasado por primera vez. Como parte de la procesión de la Fundación LGBT, se puso de mano con su compañera Ruth.

«Fue increíble ver todo el apoyo de los cientos de miles de personas que se reunieron allí para aparecer», dijo. “A pesar de todo esto que sucedió, en realidad me sentí bastante esperanzador sobre el futuro.

Kerstin dijo que está orgullosa de inspirar a la próxima generación con su trabajo (Imagen: Fundación LGBT)

«Ver a las familias jóvenes y sus hijos tan felices y alentar a otras personas a ser ellos mismos, mi corazón se llenó tanto. Y tener a mi novia allí conmigo, que me apoya y me ayuda y que me inspira todos los días, fue genial.

«Es un recuerdo que hay muchas personas de nuestro lado. Solo tenemos que hacer un seguimiento de ese espíritu, preocuparnos por lo que sucede a nuestro alrededor y realmente se preocupan por las cosas que pueden no siempre involucrarnos de inmediato».

Para obtener más información y asesoramiento sobre el soporte disponible, puede visitar el sitio web de la Fundación LGBT o llamar a su ayuda al 0345 3 30 30 30 30.

