Jude Bellingham apoya a Kalvin Phillips después de la explicación de Man City Star

Manchester City -El mediocampista Kalvin Phillips regresó a la acción en la Copa Carabao y su excursión fue celebrada por la superestrella del Real Madrid Jude Bellingham

Kalvin Phillips jugó para el Manchester City por primera vez en casi dos años (Imagen: Getty Images)

El Real Madrid y la estrella de Inglaterra, Jude Bellingham, se complacieron en ver al mediocampista Kalvin Phillips en el campo mientras realizaba su primera actuación para el Manchester City en casi dos años.

El jugador de 29 años hizo un cameo de siete minutos en la victoria de la Copa Carabao en la ciudad de Huddersfield, porque también marcó su regreso, tres meses después de la cirugía bajo una lesión en Aquiles.

La última salida de Phillips bajo Pep Guardiola llegó en la semi -final de la Copa Mundial de Clubes contra los Diamantes Rojos de Urawa en 2023. Los hechizos de préstamos difíciles con West Ham y la ciudad de Ipswich siguieron.

Fue un momento conmovedor para la ex estrella del Leeds United cuando vino del banco en Yorkshire. «Hace 3 meses y medio y todavía hay trabajo por hacer personalmente», publicó en Instagram.

«Sin embargo, estoy tan feliz de que esté de vuelta en el campo con una camiseta de la ciudad. Gracias a los fanáticos por su apoyo, no pasará desapercibido. En la próxima ronda @Mancity»

Bellingham, un compañero de equipo de Phillips en la Copa Mundial 2022, se complació al ver que Phillips volvió a la acción y publicó una reacción simple.

Kalvin Phillips y Jude Bellingham son compañeros de Inglaterra -Teammates

«Qué cara», notó, mientras Sami Szmodics, Luke Ayling y Leif Davis registraron sus felicitaciones.

Fue un día lleno de acontecimientos para Phillips, que tuvo que viajar desde Londres el miércoles para formar parte del equipo de la ciudad.

El hombre de 29 años estaba en la capital del país cuando su compañero Ashleigh dio a luz a su segundo hijo, un bebé llamado Ari.

«Es un buen momento», dijo Guardiola después del juego. «Ayer fue padre de Ari Phillips y vino de Londres esta mañana y ahora regresa a Londres con su esposa y los hijos.

«Regresó unos minutos porque no sabíamos la posición, pero el juego fue revisado. No hicieron mucho esfuerzo y eso fue realmente bueno».

