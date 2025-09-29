José Mourinho se centra en Man City con acusaciones de burla como decisión de Chelsea Fa Fa

Chelsea ha sido demandado por la FA debido a las presuntas infracciones de las reglas del organismo administrativo sobre trabajar con agentes de fútbol, ​​intermediarios e inversiones en terceros en jugadores

José Mourinho tiene una brutal excavación en el Manchester City dirigido a sus ataques de FFP cuando se le preguntó sobre Chelsea (Imagen: Gualter Slim, Gety Images)

José Mourinho ha entregado una excavación juguetona en el Manchester City mientras discutía los 74 cargos del Chelsea de la Asociación de Fútbol.

Chelsea ha sido alcanzado por cargos del organismo administrativo por presuntas infracciones de las regulaciones con respecto a tratar con agentes de fútbol, ​​intermediarios e inversiones en terceros en jugadores. Los costos incluyen de 2009 a 2022 y principalmente cubren el período entre las campañas 2010/11 y 2015/16.

Mientras tanto, un caso separado con City, que fue acusado en febrero de 2023 por violaciones históricas de las Regulaciones de la Premier League (FFP) de la Premier League entre 2009 y 2018. City ha rechazado todas Sigue esperando el juicio de una audiencia de un comité independiente.

Ahora, el ex gerente del Chelsea, Mourinho, ha ofrecido sus pensamientos sobre los 74 cargos con los que su antiguo lado se enfrenta -Refer a la situación de la ciudad cuando se le preguntó al respecto para la colisión de su lado benfica con el equipo Enzo Maresca el martes.

«¿No Man City? No tengo idea. No tengo idea. No tengo idea de cuáles son los cargos, intentaré entender», dijo en la conferencia de prensa el lunes.

Aunque Mourinho se complace en regresar a un estadio que significa mucho para él, está completamente enfocado en ayudar al Benfica a producir un shock.

Él dijo: «Por supuesto que siempre seré azul. Soy parte de su historia y son parte de mí.

«Les ayudé a convertirse en un Chelsea más grande y me ayudaron a convertirme en un José más grande. Cuando digo que no soy azul, estoy hablando del trabajo que tengo que hacer mañana. No hay muchos clubes que tomen estas fotos.

«Hay un miedo en muchos clubes sobre lo que sucedió en el pasado. A veces parece que quieren eliminar a las personas que han escrito historia en los clubes. Esto muestra que Chelsea es un gran club».

Mourinho también ha expresado admiración por el trabajo que Maresca ha realizado desde que asumió el cargo de entrenador en jefe del Chelsea en el verano de 2024.

«Para ser honesto, no conozco el modelo», agregó. «Nunca estudié su modelo.

«Hubo un período fijo en el que yo mismo hice algunos signos de interrogación [on it] Porque parecía que Chelsea había perdido su identidad como club. Pero lo que sucedió en la temporada pasada, vuelva a encarrilar las cosas.

«Le dieron confianza a Enzo y dieron sus ideas. Encajaba bien con la filosofía del club».

