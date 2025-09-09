José Mourinho Sacking explicó cuando el presidente emite un juicio brutal

José Mourinho fue despedido a principios de esta semana por Fenerbahce

Fenerbahce despidió el ex Manchester United Baas José Mourinho después de su derrota en la Liga de Campeones contra el Benfica. (Imagen: Gualter Fatia/Getty Images)

El presidente de Fenerbahce, Alic Koc, ha anunciado que la decisión de despedir a José Mourinho fue impulsada por el deseo de «mejor fútbol», insistentemente que su salida de play-off de la Liga de Campeones no había influido en el movimiento.

Mourinho, conocido como ‘The Special One’, se preparó para su segundo año al frente del club turco, pero vio que su período finalizó abruptamente debido a su estilo de juego. A pesar de sus esfuerzos, Fenerbahce no pudo superar a los rivales Galatasaray en la carrera por el título bajo la gerencia de Mourinho.

Esto significa que su búsqueda de gloria de la liga continúa extendiéndose hasta 2014, mientras que el ex gerente del Manchester United se unió para asegurar trofeos durante su año solitario que estaba a cargo. Fenerbahce sufrió un revés temprano esta temporada y no se clasificó para la Liga de Campeones.

Fueron derrotados de cerca por el Benfica, quien triunfó en el empate de dos patas con 1-0. Fenerbahce logró asegurar cuatro puntos de un posible seis al comienzo de su campaña antes de que se despidiera de Mourinho, cuyo enfoque finalmente le costó su trabajo.

KOC habló con Fanatik de la salida deportiva turca: «¿Por qué habíamos despedido a Mourinho? Lo diré por primera vez, fue una resignación dolorosa. Dividir con alguien que es sobre todo fue un amigo que era duro. No era un problema, pero la forma en que fuimos eliminados era inaceptable», le dijo a Spigel.

«Esto me dio la sensación de que el fútbol del año pasado continuaría. Nos separamos porque creíamos que este equipo jugaría mejor fútbol en este momento.

«Sabíamos que nuestro entrenador enfatizaría la defensa cuando lo trajimos, pero hablamos sobre la necesidad de jugar más dominante al final de la temporada. Anotando 99 goles y alcanzando 99 puntos [as Fenerbahce had done in the Superlig in the 2023-24 season] Es nuestro código genético. «

A pesar del final de 11 puntos detrás de los rivales Galatasaray y por los Rangers de la Europa League, que fueron liderados por el jefe interino Barry Ferguson y ganaron castigos, Koc afirma que contratar a Mourinho «fue un gran éxito. Nuestra química funcionó, los éxitos fueron allí».

Ahora está considerando una nueva cita extranjera, a pesar de que es rechazado por el ex jefe de Napoli, Luciano Spalleti.

El chef del club reveló: «Luciano Spalletti fue nuestra primera opción, pero decidió no trabajar esta temporada», dijo. «Debido a la gran cantidad de jugadores extranjeros en nuestro equipo, creemos que el entrenador debe ser alguien que debería ser extraño con la experiencia europea. Tenemos contacto con varios y nuestro nuevo entrenador pronto anunciará».

