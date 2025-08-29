Grimsby Town, Manchester United de la Copa Carabao en su segunda ronda preguntas sobre si el portero Andre Onana tiene un futuro en el club

José Mourinho sigue siendo el entrenador en jefe de Fenerbahce (Imagen: Getty Images)

Supuestamente, José Mourinho podría ayudar involuntariamente a facilitar el antiguo Club Manchester United de Andre Onana antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano.

Después de haber sido culpados por al menos uno de los objetivos de Grimsby Town durante su salida de segunda ronda de la Copa Carabao, el futuro del arquero aparece nuevamente. Onana siempre reemplazó a Bayindir el miércoles por la noche, pero en lugar de encontrar sus posibilidades de comenzar contra Burnley este fin de semana en Old Trafford.

El fichaje aparentemente amenazante de Senne Lammens de Royal Amberes llevaría a United a cuatro guardianes de alto nivel, incluido Tom Heaton. Por lo tanto, uno de Bayindir o Onana puede continuar.

Fanatik Sportkrant en línea turco afirma que Inter hace un cambio para firmar el último. Onana pasó la temporada 2022/23 en Milán antes de ir a Manchester apenas un año después de firmar.

Yann Sommer reemplazó al Internacional de Camerún y sigue siendo su número uno para comenzar este término. Se dice que el Inter continúa desde Onana, de 36 años, debe regresar.

Se dice que Fenerbahce Courinho Coached es un club que sigue la situación con respecto a Sommer. Supuestamente quieren firmar a un nuevo guardián.

Aunque tienen a Andriy Lunin del Real Madrid como su primera opción, también están interesados ​​en el ahora jubilado Suiza Internacional. Se dice que Galatasaray es otro club una oferta para la parada/.

Sommer podría estar disponible por un precio de derribo debido al hecho de que estaba en el último año de su contrato. Intermice Inter Una nueva casa para Sommer aparentemente aumentaría sus posibilidades de firmar a Onana en lugar de correr el riesgo de tener ambos para cuando se cierre la ventana de esta transferencia de verano.

El mercado en Turquía permanece abierto hasta la medianoche del 12 de septiembre. Sin embargo, a Fenerbahce le gustaría registrar a su nuevo portero a tiempo para jugar durante la fase de competencia de la cual la competencia de la UEFA también son elegibles. La fecha límite para enviar esos escuadrones es el 2 de septiembre a la medianoche.

