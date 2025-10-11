John Stones ofrece un recordatorio oportuno en medio de las esperanzas de Inglaterra y el Manchester City

El defensa del Manchester City, John Stones, ha sido un pilar de Inglaterra durante la última década, fue crucial para el equipo de Gareth Southgate y sigue siendo la mejor opción de Thomas Tuchel de cara a la Copa del Mundo.

El entrenador en jefe de Inglaterra, Thomas Tuchel, le da la mano a John Stones mientras es sustituido (Imagen: 2025 La FA)

John Stones tendrá noches más duras que la que tuvo contra Gales. Esa es precisamente la razón por la que Thomas Tuchel debe asegurarse de que Stones lidere la defensa inglesa cuando surjan estas oportunidades.

Lo harán el próximo verano, cuando Inglaterra vaya a la Copa del Mundo y se espera que llegue a la fase final. Un lugar donde Stones ha estado antes.

El zaguero del Manchester City formó parte de la selección de Inglaterra que llegó a las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Siempre estuvo presente de principio a fin.

Al igual que en 2020, cuando fue titular en los siete partidos, Inglaterra encajó solo dos goles antes de perder la final de la Eurocopa ante Italia.

¿Y adivina qué? Stones también estuvo siempre presente en la carrera de Inglaterra hacia la final de la Eurocopa 2024, que también terminó en derrota, esta vez contra España en Berlín.

Stones fue invaluable para Gareth Southgate, en términos de lo que logró durante su etapa como seleccionador de Inglaterra.

A lo largo de los años, Stones ha sido descrito como un ‘Rolls Royce’ de defensor. Aún así, algunas lesiones brutales lo han dejado pareciéndose a Robin Reliant en ocasiones. Pero Stones siempre ha regresado a la máxima categoría para recordarle a la gente lo que Inglaterra se pierde cuando él no está allí.

Como su clase con el balón, su capacidad para leer y anticipar lo que sucede a su alrededor, y para liderar desde el frente aunque esté operando desde atrás. Más lesiones han interrumpido el inicio de la nueva temporada de los Stones. Eso significa que hasta ahora solo ha jugado cinco partidos con Pep Guardiola.

John Stones, de Inglaterra, se aleja de Kieffer Moore, de Gales (Imagen: Catalina Iv 2025 – AMA)

Pero el hecho de que el alemán lo haya elegido en su último equipo es una medida de cuánto valor todavía tiene para el nuevo entrenador de Inglaterra, Tuchel.

Porque Tuchel sabe que Stones tiene algo que Marc Guehi, Ezri Konsa y Djed Spence no tienen mucha: experiencia en grandes juegos.

Una cualidad que espera que la presencia de Stones beneficie a quienes lo rodean. Para cuando las cosas se pongan difíciles, y lo serán.

Stones reveló la semana pasada que estuvo a punto de dejar el fútbol la temporada pasada después de perderse 30 partidos en todas las competiciones. Y cualquiera que apoye a Inglaterra debería estar agradecido de haber decidido no hacerlo.

Porque si los Tres Leones quieren tener una posibilidad real de ganar la Copa del Mundo, sólo sucederá si Stones es parte de ella.

—

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester City.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de la ciudad uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.