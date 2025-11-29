JJ Gabriel se vuelve imposible de ignorar cuando el niño maravilloso del Man United anota un impresionante hat-trick contra el Liverpool

El Manchester United Sub-18 derrotó al Liverpool por 7-0 el sábado con un sensacional hat-trick de JJ Gabriel.

JJ Gabriel anotó un sensacional hat-trick para el Man United Sub-18 que venció al Liverpool por 7-0

La creciente reputación de JJ Gabriel se disparó aún más cuando el chico maravilla del Manchester United anotó un sorprendente hat-trick en la derrota por 7-0 del Liverpool Sub-18. Gabriel, que todavía tenía 15 años, anotó dos intentos individuales en la primera mitad antes de anotar un tercero después del descanso mientras el United se desbocaba.

Bendito Mantato abrió el marcador temprano con un remate impulsado antes de que Gabriel tomara protagonismo. El primero fue un esfuerzo excelente en el que giró hacia el área y engañó a la defensa local antes de disparar a casa. Y su segundo fue de la misma naturaleza, con un potente remate en el techo de la red para poner el tercero.

Louie Bradbury, que regresaba de una lesión, anotó el cuarto mientras que Jim Thwaites convirtió un penalti para poner el quinto. El Liverpool se sorprendió y Samuel Lusale añadió un sexto antes de que Gabriel culminara su buena tarde con su tercero y el séptimo del United.

Gabriel ha estado involucrado en los entrenamientos del primer equipo con Rubén Amorim en las últimas semanas y es uno de los talentos mejor valorados de la academia. El adolescente y su familia fueron invitados al palco del director de Old Trafford para el partido inaugural de la temporada contra el Arsenal.

Gabriel habló con Amorim, y el técnico del United habló sobre su filosofía y enfatizó la importancia del trabajo duro. Omar Berrada (CEO) y Jason Wilcox (director de fútbol) estuvieron involucrados en la reunión para retener a Gabriel en el verano, y los fanáticos han especulado cuándo podría hacer su debut senior.

El joven de 15 años tiene potencial para convertirse en el jugador más joven de la Premier League del United. Angel Gomes (16 años, 263 días), Shola Shoretire (17 años, 19 días) y Chido Obi (17 años, 79 días) son los jugadores más jóvenes que han jugado para el United en la Premier League.

Gabriel tiene el potencial de romper ese récord, e incluso podría romper el récord de la Premier League de Ethan Nwaneri (15 años, 181 días). Max Dowman (15 años, 235 días) es el segundo más joven.