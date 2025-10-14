Jesse Lingard muestra sus verdaderos colores con la pregunta de Paul Pogba mientras continúa la espera de la ex estrella del Man United

Paul Pogba aún no ha jugado con Mónaco desde que se unió a los gigantes de la Ligue 1 como agente libre este verano, y Jesse Lingard aparentemente se está impacientando con la falta de tiempo de juego del francés.

Paul Pogba y Jesse Lingard jugaron juntos en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Jesse Lingard le dijo a Paul Pogba que «se dé prisa y juegue» porque se cansa de esperar a ver a su excompañero en acción.

Pogba se unió al Mónaco como agente libre este verano después de dejar la Juventus en noviembre pasado en medio de un importante escándalo antidopaje. Si bien el francés recibió inicialmente una sanción de cuatro años en febrero de 2024 por niveles elevados de testosterona, el Tribunal de Arbitraje Deportivo la redujo posteriormente a 18 meses tras aceptar que su ingesta de una sustancia prohibida «no fue intencionada».

Aunque Pogba era jugador de la Juventus en el momento de su suspensión, ya no estaba en el club cuando pudo volver a entrenar en enero de 2025 como consecuencia de la rescisión mutua de su contrato. En junio, Pogba firmó un contrato de dos años con el Mónaco, que le mantendrá en la Ligue 1 hasta el verano de 2027.

Sin embargo, el jugador de 32 años aún no ha jugado con Les Monegasques y se ha perdido nueve partidos por motivos de salud. Sin embargo, eso no significa que Pogba no haya estado trabajando en su debut. El centrocampista recurrió a Instagram el domingo para compartir un carrusel de fotografías suyas en el campo de entrenamiento con su nuevo club.

Y no pasó mucho tiempo antes de que su excompañero del Manchester United, Lingard, dejara una nota alentadora para Pogba en la sección de comentarios de la publicación. Escribió: «Date prisa y juega, queremos verte jugar, hombre».

Muchos fans estuvieron de acuerdo con la postura de Lingard y utilizaron las respuestas para compartir sus pensamientos y sentimientos. Uno escribió: «Lo mismo ocurre», mientras que otro añadió: «@jesselingard, dile Jlingz. Sus fans no pueden esperar, tienen hambre».

Pogba jugó anteriormente dos etapas con los Rojos junto a Lingard. La pareja irrumpió en el sistema juvenil del United en 2011, aunque Pogba solo jugó tres apariciones en la Premier League con Sir Alex Ferguson antes de ser transferido a la Juventus de forma gratuita.

Jesse Lingard quiere ver a Paul Pogba ‘salir’ (Imagen: Manchester Evening News)

Sin embargo, es un movimiento que sin duda el United se habrá arrepentido, ya que lo trajeron de regreso de los titanes de la Serie A en 2016 por una tarifa récord mundial de £ 89 millones. En total, Pogba anotó 39 goles y 51 asistencias en 233 partidos con el United, incluida su primera etapa.

Sin embargo, regresó a la Juve gratis en 2022. Lingard permaneció fiel a Old Trafford hasta 2022, a pesar de que pasó gran parte de su tiempo como jugador del United cedido en equipos como Leicester City, Birmingham City, Brighton, Derby y West Ham.

Luego se mudó a Nottingham Forest con un contrato permanente, que duró solo un año en el City Ground, antes de fichar por el FC Seúl en febrero pasado. Se produce cuando muchos fanáticos del Mónaco esperan ver a Pogba hacer su debut cuando el equipo regrese a la acción de la Ligue 1 para enfrentarse al Angers el sábado 18 de octubre.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.