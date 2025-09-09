Jeremy Doku puede transformar su carrera en la ciudad resolviendo dos problemas: ‘lo sé’

Jeremy Doku fue uno de los objetivos para Bélgica durante el descanso internacional, pero el Manchester City todavía tiene que ver lo mejor del extremo consistente

Jeremy Doku debe encontrar cierta consistencia en una camisa de Manchester City

Jeremy Doku es emocionante y furioso en la misma medida.

Su carrera en el Manchester City se puede resumir a través de momentos de brillo y emoción, pero a menudo no es un producto final.

El jugador de 23 años se siente a punto de explotar como un jugador amplio dominante, pero debe traducir su claro talento en consistencia.

Por lo tanto, los fanáticos del Blues podrían ser perdonados porque se rascaron la cabeza cuando el belga se enfocó en dos goles para su país a mitad de semana, con una calma para el objetivo que no se vio lo suficiente en Etihad.

Su primera mostró su inteligencia cuando cortó al defensor y le disparó a casa, mientras que su segundo fue un excelente final desde una esquina después de que una erupción de ritmo a la izquierda lo llevó a su esposo. También produjo una asistencia cuando levantó el poste de atrás al poste de atrás para que Nicolas Raskin aproveche.

Su decisión fue correcta en ambas ocasiones, mientras que ciertamente demostró que puede ser un goleador clínico. Trote con esas dos cualidades juntas para la ciudad, y de repente es otro animal. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero Raheem Sterling y Leroy Sane son dos ejemplos recientes de cómo los jugadores de toda la ciudad atravesaron los engranajes para convertirse en contribuyentes productivos.

Hablar sobre el Podcast de Talking CityEl escritor de la ciudad de hombres, Tyrone Marshall, enfatizó los siguientes pasos que el belga debería tomar.

«Creo que se trata de tener esa nariz para el gol», dijo. «Quiero decir, City está jugando de una manera diferente ahora, pero lo vimos con Sterling y Sane, donde siempre estaban en el poste de atrás para esos acabados.

«Se trata de tener ese tipo de nariz para oler oportunidades como extremo, a saber, donde debe dar la vuelta a Haaland cuando la pelota está a la derecha y Doku está a la izquierda.

Los escritores masculinos Tyrone Marshall y Alex James discutieron a Jeremy Doku en el último podcast de Talking City

«No te quedes de ancho a la izquierda, ve en el medio, busca un gol, sé un Gaandand diferente en él, lo huele.

«Y está claro que parte de esto es una decisión y acabado. No creo que alguien pueda afirmar que su decisión es impredecible. Así que hay un poco de eso, pero lo ves con este tipo de jugadores, creo que algo simplemente hará clic.

«Y creo que, en principio, gran parte de él, y sé dónde estar en el campo para obtener las oportunidades y guardarla».

Doku llegó a Etihad hace dos años, pero solo tiene seis goles en 61 juegos de liga para los Blues con tres en cada una de las campañas de su ciudad.

Mostró goles en la Copa Mundial del club, pero no tradujo eso en las primeras semanas de la temporada del club. Y eso es algo que el jugador quiere cambiar.

Durante el servicio internacional dijo: «Todavía no estoy completamente en forma. Siempre he sido crítico conmigo mismo, sé que cuando soy bueno y no estoy jugando después, no está en mis manos.

Vea el último episodio de The Talking City Podcast aquí

«Pero también digo que si no soy bueno, y sé que no he estado en los primeros tres juegos. Pero sé que vendrá pronto y todo estará bien.

«Esta temporada quiero trabajar en mis estadísticas. El fútbol no se trata solo de estadísticas, sino que importan. Quiero estar en el área de penalización con más frecuencia».

Si está en la caja con un poco más de regularidad, los objetivos ciertamente seguirán. Es un gran año para Doku y tiene que aprovecharlo al máximo.