Tanto el Manchester City como el Manchester United están interesados en firmar Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain, con el italiano listo para abandonar la capital francesa este verano

Gianluigi Donnarumma consiguió los titulares al firmar AC Milan en 2017 gracias a su hermano (Imagen: Getty)

Según los informes, el Manchester United y el Manchester City están listos para mantenerlo entre sí en el mercado de transferencias para el inquieto portero del PSG, Gianluigi Donnarumma.

El italiano ya ha dejado en claro que planea abandonar la capital francesa este verano después de estar congelado. Donnarumma fue un artista sorprendente para Les Parisiens durante su triunfo de la Liga de Campeones la temporada pasada, pero la firma del internacional francés Lucas Chevalier aparentemente lo empujó a la salida.

Ahora se supone que rodea los lados rojos y azules de Manchester. El equipo de Ruben Amorim necesita urgentemente una presencia confiable entre los puestos, con las deficiencias de Altay Bayindir que se enfatizan en su estrecha derrota por 1-0 contra el Arsenal, y Andre Onana culpable de errores repetidos durante la campaña anterior.

City parecía haber asegurado su solución a largo plazo a principios de este verano al firmar a James Trafford nuevamente. Sin embargo, con la inclinación de Ederson para irse y fuertemente conectado a un cambio a Galatasaray, se dice que Pep Guardiola está feliz de reclutar al Italia Internacional de 26 años.

Donde Donnarumma terminará, no se sabe, pero el guardián no es ajeno a los dramáticos transfersagas, especialmente en 2017 cuando fue renovado en AC Milan en circunstancias controvertidas, con especulación sobre una cláusula de contrato en la que su hermano estaba involucrado.

En 2017, Donnarumma todavía era un adolescente, pero ya había consolidado su lugar en el primer equipo de Milán, generalmente considerado uno de los talentos jóvenes más inteligentes de Europa. Ahora que su trato termina, lo vio para un movimiento controvertido, donde la Juventus y el Real Madrid lo vigilan de cerca antes de dar un giro en U sorprendente.

El futuro de Gianluigi Donnarumma es incierto, dando vueltas con ambos clubes en Manchester (Imagen: 2025 Getty Images)

Aunque su agente en ese momento, el difunto Mino Raiola, afirmó públicamente que no extendería su estadía en San Siro, Donnarumma finalmente firmó nuevas condiciones hasta 2021, según los informes con circunstancias inusuales.

Los informes sugirieron que, como parte del Acuerdo de Milán, el hermano mayor Antonio Van Donnarumma tuvo que estar obligado a firmar a un arquero de 27 años en Asteras Tripolis. Ese acuerdo de £ 1 millón solo se completó un día después de que el hermano o hermana menor se registrara en su nuevo contrato.

Antonio ganó alrededor de £ 850,000 anuales, aproximadamente un sexto del salario de Gigio. Sin embargo, el director deportivo de Milán, Massimiliano Mirabelli, rechazó los rumores sobre una cláusula vinculante.

«Lo primero que tuvimos que hacer fue renovar el contrato de Gigio, pero inmediatamente tuve la idea de traer a su hermano Antonio», explicó en 2017.

Milán negó la existencia de una cláusula en la que el hermano de Donnarumma estaba involucrado, a pesar de que generalmente se informó (Imagen: Getty)

«La evaluación técnica es lo primero y creo que Antonio puede ser un hombre 12 para Milán. No es un paquete de envío como alguien dijo. Lo siento si ciertas cosas están escritas. Vincenzo Montella [former AC Milan manager] También ha respaldado esta firma. Lo conozco bien y quería volver a unir a la familia. Estoy orgulloso de presentar la pareja de Donnarumma. «

Antonio, quien anteriormente formó parte del sistema juvenil de Milán antes de mudarse a Génova, dividió la opinión entre los seguidores con su regreso. Sin embargo, emitió una explicación sincera después de su firma, que atrajo reacciones mixtas y aún lleva un aire de intrigas.

«Estaré en el vestuario con mi hermano, lo que me hace muy feliz. Es maravilloso estar de vuelta en Milán», dijo Antonio, quien ahora representa la serie C -Outfit Salernitana.

Después de que su contrato de Milán había pasado, Donnarumma se unió a PSG en 2021 y ahora está a punto de tener otro movimiento. Antonio también dejó el Rossoneri en 2019, cambió a Padova antes de llegar a Torino más tarde y finalmente encontró su lugar en Salernitana.