Jean-Philippe Mateta es una obviedad para el Man United, pero hay un problema

La ventana de transferencia de enero para el Manchester United ha comenzado y hay una opción que debería llamar la atención de los Rojos este invierno.

El delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (Imagen: Sebastián Frej/Getty Images)

Cuando Joshua Zirkzee fue sustituido en el descanso durante el reciente empate contra el Wolverhampton Wanderers a pesar de anotar, fue quizás una señal de dónde se encuentra su carrera en el Manchester United en este momento. El holandés claramente está en tiempo prestado en Old Trafford y con la AS Roma husmeándolo, hay muchas posibilidades de que se vaya en enero.

El único problema con esto es que dejaría al United corto en ataque. Actualmente, Benjamin Sesko es su único delantero centro reconocido. Zirkzee también es un delantero centro sobre el papel, pero se ha demostrado una y otra vez que juega mucho mejor cuando no se le pide que tome la delantera.

La única alternativa sería el joven Chido Obi, pero el adolescente está lejos de estar preparado para ser el centro de atención del primer equipo. Eso significa que el United tendrá que añadir un delantero al equipo si Zirkzee se va, pero, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo.

Cualquier delantero que se precie debería estar fuera de su alcance en la ventana de transferencias de enero. El delantero Antoine Semenyo fue la excepción a la regla, pero ese barco parece haber navegado hacia los Rojos cuando el Manchester City hizo su fichaje. Entonces, ¿qué podría estar mirando el United?

Una opción, según los informes, es el delantero centro del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. El francés sería una brillante incorporación al equipo del United si estuviera disponible. Como demostró la ventana de transferencia de verano, el United busca jugadores que, según Jason Wilcox, puedan jugar en la Premier League.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha encajan perfectamente en ese perfil y posiblemente han sido dos de los mejores jugadores del United esta temporada. Mateta sería una transferencia sacada directamente de ese libro de jugadas y considerando lo molesto que ha sido para los Eagles contra el United, pocos se quejarían de que se mudara a Old Trafford.

En Selhurst Park produjo uno de los delanteros centrales más impresionantes a los que se ha enfrentado el United esta temporada. Matthijs de Ligt, tan fiable para Rubén Amorim esta temporada, lo pasó muy mal ante Mateta.

Sin mencionar que ya está familiarizado con el sistema 3-4-2-1, por lo que adaptarse a lo que Amorim le pediría debería ser fácil. Sin embargo, hay un problema y tiene que ver con su precio.

Los informes sugirieron en el Palacio de Verano rechazaron ofertas de clubes de la Liga de Campeones por valor de £ 50 millones para retenerlo. El United ahora espera pagar ese precio por Mateta en enero o en el verano si no necesitan sumar un delantero a sus filas este invierno.

Esa valoración es demasiado alta para un jugador que cumplirá 29 años en junio y no cómo querría el Ineos gastar el presupuesto de fichajes disponible. Entonces, si el United quiere fichar a Mateta, tendrá que reducir esa cifra significativamente.

La experiencia en la Premier League cuesta dinero y el United está pidiendo a gritos algo de eso en su línea delantera. Sesko tiene mucho potencial, pero necesita alguien con quien compartir responsabilidades.

Pero gastar £50 millones en un jugador con poco o ningún valor de reventa no es la respuesta, por lo que esta transferencia obvia podría estar fuera de sus manos en enero.