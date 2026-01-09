Jason Wilcox bajo fuego mientras señalaba con el dedo su papel ‘sin sentido’ en el despido de Rubén Amorim

El director de fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, fue criticado la semana pasada tras la decisión de despedir a Ruben Amorim, lo que provocó una nueva búsqueda de un nuevo entrenador.

Jason Wilcox ha sido criticado por su papel como director de fútbol del Man United. (Imagen: (Foto de Matt McNulty/Getty Images))

La ex estrella del Manchester United, Peter Schmeichel, criticó duramente al director de fútbol del club, Jason Wilcox, tras el despido de Rubén Amorim a principios de esta semana.

El técnico portugués se había quejado públicamente de la estructura de Old Trafford, alegando que quería el escrutinio que conlleva un rol directivo en lugar del de entrenador en jefe.

Si bien el United aclaró en un comunicado del club que la decisión de fichar a Amorim fue la correcta para terminar lo más alto posible en la Premier League, surgieron dudas sobre la relación entre el jugador de 40 años y Wilcox al frente de las operaciones futbolísticas.

Mientras el club busca a su próximo entrenador permanente, Schmeichel señala con el dedo al director de fútbol tras quedar desconcertado por el momento de la marcha de Amorim.

Hablando en la emisora ​​escandinava Viaplay, dijo: «Me sorprendió mucho, mucho. No lo vi venir y no puedo encontrarle sentido. Todavía no puedo entender por qué.

«Cuando hablas con la gente de dentro, te dicen: ‘Ya era hora de que hiciéramos eso, no estábamos contentos’. Pero, ¿por qué elegirías ese momento? Ese momento no tiene sentido para mí. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no, por ejemplo, en octubre?».

Luego se dirigió a Wilcox y dijo: “Si Jason Wilcox se siente ofendido por lo que pasó en esa reunión, entonces no es su ego el que define o decide quién es el gerente.

«Pueden decir: ‘Está bien, eso no es genial. Es difícil trabajar con este tipo’. Piensen lo que piensen, elige tu momento. ¿Y por qué recuperar el club? Cualquier cosa que hagan ahora siempre los traerá de vuelta”.

Teniendo en cuenta los problemas que el United había enfrentado durante el mandato de Amorim, hubo muchos momentos que podrían haberse justificado para poner fin a su era.

Sin embargo, después de mostrar una trayectoria ascendente en la Premier League esta temporada, hay más interrogantes en torno a la jerarquía y cómo se gestiona el aspecto deportivo del club.

Mientras continúa la búsqueda del próximo nombramiento permanente, también se trabaja para que el equipo pueda afrontar la temporada lo mejor posible.

Darren Fletcher está, tal como están las cosas, a cargo interino, ya que se hizo cargo del partido contra Burnley a mitad de semana antes de hacer lo mismo contra Brighton en la Copa FA este fin de semana.

Se están llevando a cabo conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre el rol de jefe interino, lo que agregará algo de experiencia en alta dirección para el resto de la campaña.

Eso allanará el camino para un nombramiento permanente en el verano con borrón y cuenta nueva para trabajar en la nueva temporada, algo que Amorim no consiguió cuando fue contratado a mitad de temporada hace catorce meses.

Jugadores como Wilcox y Omar Berrada aparentemente han aprendido la lección allí, pero ahora hay presión para garantizar que el próximo entrenador en jefe sea el adecuado y pueda finalmente hacer que el United avance en la dirección correcta.