Jarrod Bowen le ha dicho al Man United lo que quieren escuchar tras el informe de transferencia del West Ham

La estrella del West Ham, Jarrod Bowen, podría estar en movimiento después de que los Hammers descendieran de la Premier League el domingo.

Jarrod Bowen podría dejar el West Ham tras su descenso a la Championship (Imagen: Getty)

La estrella del West Ham, Jarrod Bowen, reveló anteriormente que era un fanático del Manchester United mientras crecía, ya que los rumores sugieren que podría hacer un movimiento este verano. A pesar de vencer al Leeds United por 3-0 el domingo, los Hammers descendieron después de que Tottenham venciera al Everton por 1-0.

Se prevé ampliamente que la caída al Campeonato afectará £100 millones de libras esterlinas al flujo de ingresos del West Ham y se podría estar preparando algún tipo de venta, con Bowen liderando un posible éxodo.

Aunque el contrato del delantero en el Estadio de Londres no expira hasta 2030, The Guardian afirmó que el United estaba considerando un movimiento para la ex estrella del Hull City. Para aumentar este interés informado, Bowen reveló en junio de 2022 que era fanático del United y especialmente de la leyenda del club, David Beckham.

Compre MEN Premium ahora por solo £1 AQUÍ, o únase a nuestro grupo United WhatsApp haciendo clic AQUÍ. También puede unirse a nuestra página de Facebook de United haciendo clic AQUÍ y no se pierda nuestra brillante selección de boletines AQUÍ.

En Sky Sports, a Bowen se le mostró una foto de sí mismo cuando era joven, con la cara pintada con la bandera de St. George. Llevaba la famosa camiseta de Inglaterra con el número 7 de Beckham.

Dijo: «Yo también seguí un poco al Manchester United mientras crecía, pero creo que lo seguí más porque pensaba que era genial. Cuando era niño, apoyaba al Manchester United, traté de copiarlo con esa foto y tan pronto como me la enviaron supe que iba a salir».

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

El jugador de 29 años ha marcado 85 goles desde que se unió al West Ham en 2020 y sin duda sería una opción atractiva para Michael Carrick. Aunque el jugador pronto podría dejar los Irons, sus comentarios posteriores al partido tras el descenso de su equipo sugieren que podría quedarse mientras dure la etapa del club en el campeonato.

Dijo: «Tengo contrato aquí. He estado aquí seis años y medio. He tenido momentos realmente buenos y este es un momento bajo que superará todo».

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FB DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

«Habrá rumores, se hablará. Al final lo que veo es que este club regresa a la Premier League porque ahí es donde merece estar».

Más tarde reforzó el mensaje en Instagram, a pesar de no comprometer su futuro con el West Ham. Escribió: “Es difícil publicar algo como esto cuando lo único que sientes es vergüenza y dolor.

Bowen tenía un mensaje para la afición del West Ham (Imagen: Getty)

«Podría escribir mucho para explicar dónde salió todo mal esta temporada, pero honestamente, lo que mereces de mi parte es una disculpa. Ganar ese trofeo [Europa Conference League, 2023] En Praga fue la mejor noche de mi carrera. El domingo fue el peor.

«Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos. Es así de simple. Y es por eso que la temporada terminó como lo hizo. A los fanáticos: no nos decepcionaron ni una sola vez».

«El apoyo en casa y fuera nunca ha cambiado, a pesar de que nuestras cosas en el campo no eran lo suficientemente buenas. Deberíamos haberte dado más. Te merecías más».

«Una cosa que sé sobre este club es que tienen el deseo y la lucha por recuperarse de esto. Este club pertenece a la Premier League y merece volver allí lo antes posible».