Jamie Carragher ofrece brutal Ruben Amorim Man United Sack Veredicto – ‘inevitable’

Manchester United ha entregado un nuevo juicio Ruben Amorim Sack por el Liverpool -legend Jamie Carragher después de su derrota contra Brentford

Jamie Carragher le ha proporcionado a Manchester United un juicio de Sack Ruben Amorim (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)))

Jamie Carragher dio su opinión sobre el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United después de una derrota contra Brentford en la Premier League. Después de una victoria sobre Chelsea el fin de semana pasado, United tuvo la oportunidad de ganar victorias consecutivas en la Premier League por primera vez bajo Amorim.

Dos goles de Igor Thiago en la primera mitad en el estadio de la comunidad GTech vieron que la esperanza disminuyó considerablemente con Mathias Jensen, quien obtuvo el tercero en la última paliza. Benjamin Sesko tomó su primer gol del United al principio del juego, pero no tuvo influencia en el resultado general con Bruno Fernandes, quien también perdió una multa.

A pesar de una cuarta derrota de la temporada, Deporte para hombres ha informado que la junta de United persiste por Amorim y no ha preparado ningún reemplazo. Parece que Amorim pudo haber sido informado de esa actitud considerando su juicio después del juego.

«Nunca estoy preocupado por mi trabajo, no soy ese tipo de hombre», dijo al partido de la BBC del día el sábado. «No es mi decisión. Haré lo mejor que pueda hacer cada minuto que estoy aquí».

Pundits también discutió su futuro en United con Carragher el más nuevo para dar un veredicto y dejó sus pensamientos completamente claro.

Hablando el lunes por la noche en el fútbol de Sky Sports, dijo: «Creo que todavía está en un trabajo porque las fuerzas de las fuerzas han cometido tantos errores que apenas quieren admitir que han cometido uno hoy.

«Este ha sido un desastre para Amorim y United. Cuanto más rápido tomen una decisión sobre el gerente de que solo esperamos a lo inevitable. Esto debe terminar lo más rápido posible».

Lord brutalmente, luego dijo: «Creo que cualquier otro gerente de la Premier League pensaría ‘Tendría un mejor trabajo’, lo único positivo que no fueron por completo por su sistema». Refiriéndose a las sesiones de firma de verano, Carragher cree que los tres atacantes aún podrían trabajar en un sistema de cuartos traseros más tradicionales.

«Cada gerente de fútbol competente puede unirse en lugares europeos o ciertamente luchando por ellos», agregó. «No podría haber sido peor.

«Lo que hizo en Sporting fue realmente especial, pero será mejor para todos simplemente darle la mano y continuar».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.