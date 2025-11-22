Jamie Carragher ‘en problemas’ después del reclamo de Gary Neville Man United y la ‘llamada telefónica de Sky’

Gary Neville y Jamie Carragher estuvieron involucrados en una disputa amistosa esta semana, y la leyenda del Manchester United llegó incluso a decirle al ícono del Liverpool que podría estar «en problemas».

Gary Neville disparó un golpe amistoso a Jamie Carragher (Imagen: The Overlap / YouTube)

Gary Neville le dijo a Jamie Carragher que podría estar «en problemas» esta temporada como resultado de sus predicciones anteriores en la Premier League.

La leyenda del Manchester United se unió al ícono del Liverpool esta semana para el último episodio de The Overlap, donde los dos hablaron sobre sus respectivos clubes y su forma reciente en la máxima categoría inglesa. Al discutir los problemas del Liverpool en defensa durante su charla, Carragher destacó la necesidad de que Arne Slot contrate a un central en enero.

Eso abrió la puerta para que Neville se preguntara si, si no lo hacía, United podría terminar por encima de sus acérrimos rivales al final de la temporada, con Carra poco impresionada por el juguetón golpe. Él respondió: «No lo creo», antes de arremeter contra Neville.

Y añadió: «¿No es eso lo que estás desesperado? Fue ridiculizado, ¿no es así, por sus predicciones? Así que sé muy bien que todas las semanas llama a gente de Sky para decir: ‘Bueno, ¿qué dijo Cara en las predicciones? ¿Qué dijeron ellos?'».

Neville luego cerró la broma de Carragher respondiendo: «Bueno, mis predicciones, como establecimos el primer día, Monday Night Football son más precisas que las tuyas con el tiempo. Pero en realidad creo que estás en algunos problemas esta temporada».

En un momento de humor, Carragher bromeó: «¿Voy a perder mi trabajo o algo así porque me equivoqué en mis predicciones?». mientras el grupo se echaba a reír. Cuando Ian Wright le preguntó de qué estaban hablando los dos, Neville dijo: “Bueno, hizo que el Liverpool ganara la liga.

«Tenía al United entre los cuatro primeros, ¿no? Podrían ser quintos. ¿Crees que podrían ser quintos? Ir a la Liga de Campeones».

El Manchester United está en excelente forma (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Decidido a no retirarse, Carragher luego dijo: «Dije que tenían que terminar en una posición de la Europa League. No, no terminarán quintos», lo que provocó una mirada en blanco de su antiguo colega de Sky Sports, antes de que volvieran a reír.

Se produce cuando Neville bien podría reírse por última vez de Carragher, dado el resultado del Liverpool contra Nottingham Forest en Anfield el sábado por la tarde. El equipo de Slot sufrió una brutal derrota por 3-0 ante el Forest en casa, gracias a los goles de Murillo, Nicolo Savona y Morgan Gibbs-White.

Como resultado, actualmente están por debajo del Manchester United en la clasificación, mientras que los Rojos también tienen un partido menos, ya que no regresarán a la Premier League hasta el lunes por la noche, cuando se enfrenten al Everton en Old Trafford.

La diferencia de goles es todo lo que separa al United y al Liverpool, que en el momento de escribir este artículo se encuentran en el puesto 10 y 11 de la tabla respectivamente, aunque Ruben Amorim espera crear una brecha en el equipo de Slot cuando regresen después del parón internacional de dos semanas.

El Liverpool sufrió una derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest el sábado. (Imagen: Liverpool FC a través de Getty Images)

United y Liverpool han visto resultados contrastantes en sus últimos cinco partidos, con United entrando en la batalla con Everton invicto en sus últimos cinco partidos gracias a victorias sobre Sunderland, Liverpool y Brighton, así como empates contra Nottingham Forest y Tottenham.

Mientras tanto, el Liverpool solo ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos de la Premier League, sufriendo derrotas ante United, Brentford, Manchester City y Forest, y su única victoria fue una victoria por 2-0 sobre el Aston Villa.