Jake Paul ya ha sufrido una respuesta brutal, ya que Anthony Joshua podría perder £ 32 millones en premios.

Anthony Joshua y Jake Paul dejaron su Miami, comprado con un rico fondo de premios, después de que el nativo de Watford triunfara con un nocaut en el sexto asalto.

Anthony Joshua y Jake Paul ganaron millones con su pelea en Miami (Imagen: Getty Images para Netflix)

Jake Paul logró su primera victoria después de su derrota por nocaut ante Anthony Joshua este fin de semana. Paul se enfrentó al ex campeón mundial de peso pesado en Miami y fue noqueado en el sexto asalto.

Josué tuvo que trabajar más duro de lo que le hubiera gustado para derrotar a Pablo. Sin embargo, el inglés finalmente fue demasiado para el YouTuber convertido en boxeador y Paul abandonó el Kaseya Center con la mandíbula rota.

Paul recibió elogios de la crítica por mostrar un corazón encomiable y después de someterse a una cirugía para reparar su mandíbula, fue suspendido indefinidamente por la Comisión Atlética de Florida. El jugador de 28 años no podrá volver a pelear en el estado hasta que obtenga el alta médica, aunque no se espera un regreso al ring hasta el próximo verano.

Más de 48 horas después de la derrota ante Joshua, Paul recurrió a las redes sociales para alardear de los beneficios económicos de la pelea. Los informes sugieren que ambos luchadores se repartieron un premio acumulado de alrededor de £ 137 millones entre ellos.

Cada luchador ganó aproximadamente £68,5 millones por la pelea, lo que equivale a £69.000 por segundo y £4,1 millones por minuto mientras está en el ring. El árbitro Christopher Young detuvo el proceso al 1:31 del sexto asalto, lo que significa que lucharon durante 989 segundos.

Después de salir del hospital y regresar a Puerto Rico, Paul posó para una foto mientras estaba sentado en un jet privado con billetes de un dólar a su alrededor. También lo rodeaban mantas Hermes y una variedad de armas de fuego, incluida una pistola que sostenía el boxeador.

«El sueño americano. Comienza contigo hoy», subtituló la publicación. «Cree. Fracasa. Trabaja. Fracasa. Aprende. Fracasa. Nunca te detengas». Paul publicó una foto de él mismo cuando era niño junto a la foto del jet privado.

Las lujosas ganancias de Paul se producen después de la noticia de que Joshua iba a desprenderse de una parte importante de sus ganancias. Como residente de Gran Bretaña, el luchador nacido en Watford debe cumplir con los requisitos fiscales de las autoridades fiscales de EE. UU. y del Reino Unido.

Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en el sexto asalto (Imagen: Getty Images para Netflix)

Según AceOdds, el 37 por ciento del dinero de su premio, que asciende aproximadamente a £25,6 millones, va directamente al IRS. Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta, pero Joshua aún enfrenta el impuesto sobre la renta estadounidense a la tasa más alta.

También debe liquidar la diferencia entre su obligación tributaria total en el Reino Unido y el impuesto estadounidense ya pagado, que asciende a alrededor de £5,5 millones adeudados a HMRC. Se deben pagar otros 1,4 millones de libras en contribuciones al seguro nacional, lo que eleva la factura fiscal total de Joshua a la friolera de 32 millones de libras.