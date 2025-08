Man United está abierto a la venta de Jadon Sancho este verano, mientras que quieren recolectar fondos en la ventana de transferencia de verano para más sesiones de firma después de que Bryan Mbeumo y Matheus Cunha

Jadon Sancho probablemente no jugará para el Manchester United con Ruben Amorim, mientras busca un movimiento de Old Trafford (Imagen: Getty Images)

Jadon Sancho todavía tiene que resolver su futuro del Manchester United mientras el extremo continúa entrenando este verano en Carrington.

El jugador de 25 años pasó la campaña 2024/25 en préstamo en los rivales de la Premier League Chelsea, pero a pesar de una obligación de £ 25 millones para hacer que la mudanza sea permanente, los Blues eligieron pagar una multa de £ 5 millones para traerlo de regreso a Old Trafford.

United quiere descargar al extremo este verano mientras quieren fortalecer su alineación de ataque. Se cree que el ex jugador de Borussia Dortmund no aparece en los planes a largo plazo del jefe de United Ruben Amorim y probablemente se desviará de M16 nuevamente.

Los clubes italianos, incluidos la Juventus y Napoli, están conectados, así como los pesos pesados turcos Fenerbahce. A continuación encontrará un recorrido por el último último sobre el futuro de Sancho.

Transmitir la verdad

Sancho es uno de los cuatro jugadores de los Rojos que están ausentes en la gira de pretemporada de United por Estados Unidos. El inglés, Antonio, Alejandro Garnaacho y Tyrell Malacia están buscando movimientos de Old Trafford este verano.

Hasta ahora, United solo ha podido cargar a Marcus Rashford, quien también era parte del grupo. Barcelona lo atrajo en un préstamo de temporada con una opción de comprar.

Sancho ‘hablar’

Alemania del cielo El reportero Florian Plettenberg ha afirmado que Dortmund está trabajando en un acuerdo para firmar a Sancho.

«Borussia Dortmund todavía está trabajando en una transferencia para Jadon #sancho e investiga la posibilidad de un tercer rendimiento», escribió en X, anteriormente Twitter. «Están sucediendo conversaciones».

Postura dortmund

El director deportivo de Dortmund, Sebastian Kehl, admitió que el club está considerando un movimiento para Sancho.

«[Sancho] está constantemente conectado con nosotros, «Kehl explicó recientemente». Entiendo el deseo. Lo pensamos dentro de nuestras opciones. [If’ the conditions have to be right, we will definitely do something, but we’re limited.»

Juventus admission

Juventus general director Damien Comolli has seemingly dismissed the prospect of signing Sancho. Reports emerging from Italy in recent months have claimed that Juventus have been in a position to sign Sancho.

Tutto Juve relayed a report from La Stampa that United had agreed to sell the former Borussia Dortmund attacker for £17.3m, which is reportedly £4.3m less than the club’s valuation.

The move, it was suggested, would see Sancho take a pay cut in order to make the move to Turin. However, the Italian side’s general director has spoken to reporters and somewhat dismissed claims that they were closing in on the United outcast.

«We have two of the best wingers in the world in Yildiz and Conceicao, plus Nico [Gonzalez] Quién es un excelente jugador «, dijo Comolli». Cuando alguien se va, estamos listos para el mercado de transferencias. «