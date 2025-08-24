Jadon Sancho Transfer más mientras Man United Update se destaca después de Ruben Amorimatum

El nuevo hombre United Transfer News como Roma -Chef Frederic Massara discutió la perspectiva de firmar a Jadon Sancho.

Como Jefe de Roma ha discutido su fracaso para firmar a Jadon Sancho. (Imagen: Foto de Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Como el director de deportes de Roma, Frederic Massara, ha presentado que el jugador de Manchester United Jadon Sancho estaba faltando ‘Motivation’, agudo por un traslado al lado de la Serie A. El inglés se enfrenta a un futuro incierto que comienza los últimos días de la ventana de transferencia, pero el extremo ha rechazado un movimiento a Roma.

Sancho la temporada pasada y media en préstamo de Old Trafford después de haber salido de gracia en Erik Ten Hag. Pasó la campaña anterior en préstamo en la Premier League en Rivals, Chelsea, ganó la Liga de la Conferencia de la UEFA, pero los londinenses pagaron no activar la obligación dentro del acuerdo de firmarlo.

El jugador de 25 años fue uno de los cinco jugadores que expresaron el deseo de explorar sus opciones a través de una salida unida.

Como resultado, el regreso de Sancho a la pretemporada se retrasó, pero con la ventana de transferencia que se cierra a principios de septiembre, el jugador de ala permanece en Old Trafford.

Hablando por la apertura de la temporada de Roma en casa contra Bolonia, Massara admitió que el atacante unido no tenía motivación sobre un movimiento.

«Las restricciones de juego justo financiero se aplican a todos los equipos, y tenemos que encontrar un equilibrio», comenzó.

«Esto sucede regularmente en la Serie A. Roma siempre ha querido fortalecer su posición, y eso ha hecho mucho en los últimos años.

«Sancho es un jugador fuerte que está vinculado a todos los principales equipos italianos.

«En este momento sigue siendo una sugerencia porque no creo que las condiciones, especialmente la motivación, estén ahí para seguir esta negociación».

Durante la conferencia de prensa del viernes, los jugadores de Amorim dentro del ‘Escuadrón de Bombas’ advirtieron que la responsabilidad es de ellos para dejar Old Trafford para la fecha límite para la fecha límite.

Sancho, Alejandro Garnacho, Antony y Tyrell Malacia todavía están en el club hasta la fecha límite de las 7 pm a principios del próximo mes.

Todos los jugadores antes mencionados han entrenado por separado al grupo central a disposición de Amorim.

«Pienso de nuevo, sé que no es bueno tener jugadores en esta situación», dijo el portugués.

«Pero está claro que quieren jugar en otro club y eso está claro.

«Así que tratamos de arreglar todo para que ambas partes sean felices, así que tengo que tratar de imaginar que tengo el entrenamiento con los niños, creo que serán el futuro y entrenarán y prepararán a los otros niños para el próximo capítulo.

«Cuando la ventana está cerrada, es una historia diferente, cuando la ventana está cerrada, debemos recibir a los jugadores y todo puede suceder en una nueva vida».