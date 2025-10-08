Jadon Sancho se actualiza mientras el cedido del Manchester United intenta impulsar la carrera del Aston Villa

Jadon Sancho ha tenido un tiempo de juego limitado en el Aston Villa desde que llegó cedido al Manchester United durante la última ventana de transferencias de verano.

Jadon Sancho todavía se está acostumbrando a la vida en el Aston Villa tras llegar cedido por el Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA, Getty Images)

Según los informes, el cedido del Manchester United, Jadon Sancho, reanudará los entrenamientos completos con el Aston Villa.

El extremo de 25 años, que se unió al club hace solo un mes, busca tener un impacto positivo en Unai Emery y su equipo luego de su mudanza de Old Trafford durante toda la temporada.

Sancho ha jugado 82 minutos en dos partidos con Villa desde su transferencia y pronto esperará desempeñar un papel más importante después de entrenar por separado del primer equipo del United en la pretemporada.

El exdelantero del Borussia Dortmund llegó a Villa Park a finales de la ventana de transferencias de verano después de un verano de incertidumbre, después de que el Chelsea optara por pagar una multa de £ 5 millones en lugar de hacer permanente su contrato de préstamo al final de la temporada pasada.

Y el Daily Mail informa que Sancho ha estado trabajando por separado del primer equipo últimamente mientras se recupera de una enfermedad.

Villa se enfrentará al Tottenham Hotspur después del parón internacional en medio de una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones.

Sancho se ha visto reducido a una sola aparición con Villa esta temporada, un cameo de ocho minutos durante el empate 1-1 de septiembre contra el recién ascendido Sunderland.

El jugador de 25 años disputó dos apariciones más en la Copa EFL y la Europa League respectivamente, pero no salió del banquillo en ninguno de los encuentros contra Everton y Fulham.

Sus preparativos para la temporada de la Premier League se vieron afectados por la decisión del United de conceder a los jugadores dispuestos más tiempo fuera del primer equipo para explorar sus opciones.

Emery ha dejado claro recientemente que Villa necesita poner a Sancho en forma antes de que pueda disparar a toda velocidad.

«Necesitamos reconstruir un equipo para que nuestra estructura sea lo más fuerte posible y adaptar a los nuevos jugadores lo más rápido posible», dijo Emery.

«En las posiciones de ataque tenemos que poner a Sancho en forma y Elliott adaptarse a nosotros».

