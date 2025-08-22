Manchester United todavía tiene trabajo que hacer en la ventana de transferencia de verano con Jadon Sancho y Rasmus Hojlund posibles resultados en Old Trafford antes del 1 de septiembre

Jadon Sancho tiene que sellar otra salida del Manchester United este verano en medio de su deseo de dejar Old Trafford (Imagen: Marco Steinbrenner/Defodi Images/Defodi a través de Getty Images)

Manchester United comenzó la nueva temporada en un tono agrio después de una pérdida de 1-0 para el Arsenal en Old Trafford el domingo.

A pesar de la derrota, el equipo de Ruben Amorim puede encontrar algo de consuelo en las alentadoras exhibiciones de los nuevos reclutas Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Todos los ojos ahora estarán en el atacante Benjamin Sesko para entregar los objetivos que han estado faltando en United durante tanto tiempo.

Y muchos partidarios de los Rojos sostienen sus dedos cruzados antes de la llegada de un nuevo centrocampista y portero antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el 1 de septiembre. A continuación se presentan algunos de los últimos titulares de United y una vista de cada uno.

Inter Milán ‘Considerar’ Sancho -Relocation

Según los informes, el Inter de Milán se convirtió en miembro de la carrera para firmar a Jadon Sancho. Equipo Afirmar que los gigantes italianos quieren fortalecer su ataque antes de que se cierre la ventana.

El jugador de 25 años se ha asociado recientemente con Roma, pero aún no tiene que completar su mudanza a Italia. Actualmente, Sancho está entrenando lejos del primer equipo de United con la ex estrella de Borussia Dortmund que quiere salir de Old Trafford este verano.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Sería una gran sorpresa si Sancho no se moviera antes de la fecha límite de septiembre. Probablemente sea uno que va directamente al hilo, pero necesita un movimiento antes de su carrera».

Napoli ‘considerar’ alternativa de Hojlund

Según los informes, Napoli ofreció al delantero Roma Artem Dovbyk un contrato de seis años en medio de conversaciones con Rasmus Hojlund. Matteo Moretto han afirmado que los campeones italianos están considerando sus opciones después de la lesión de Romelu Lukaku.

Dovbyk es un nuevo nombre, pero se informa que las negociaciones sobre Club-Tot Club no se inician. Hojlund ahora está fuera de favor de M16 después de la llegada de Benjamin Sesko.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Simplemente no funcionó para Hojlund en United. No es su culpa por completo que el danés deba tener un delantero experimentado para jugar a su lado y tomarle la presión, pero finalmente no es lo suficientemente bueno para lo que los Rojos quieren estar bajo Amorim».

