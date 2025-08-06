Jadon Sancho Man United Transfer Twist como New Club ‘Considere’ oferta después de la explicación emitida

Manchester United podría tener otro freer para Jadon Sancho si Atalanta no estuviera de acuerdo después de que Breathola Lookman había presentado una solicitud de transferencia para convertirse en miembro del Inter Milán

Jadon Sancho ahora sería interesante para otro club italiano (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

Se dice que Internazionale considera a Jadon Sancho si no pueden firmar Breathola Lookman antes de que termine la ventana de transferencia de verano.

Lookman confirmó la semana pasada que había presentado una solicitud de transferencia en una declaración a largo plazo que se compartió en las redes sociales. El jugador ahora se dice que ya no entrena con Atalanta después de haber rechazado dos ofertas del Inter, con un tercero.

Tendrían fe en encontrar una base común, y se dice que su próxima oferta vale más de £ 40 millones. Sin embargo, el club ahora tiene una consideración seria a las alternativas para que no sean atrapados.

La Gazetta Dello Sport afirma que el Inter comienza su búsqueda con Christopher Nunku, pero se dice que su ex compañero de equipo del Chelsea, Sancho, es el nombre que recibe más tracción. El informe enfatiza que el extremo costaría considerablemente menos que Lookman o Nugku, quien describe sus costos de transferencia de £ 22 millones como «bajo».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Asegurar dicho reembolso para Sancho sería un impulso bienvenido y ayudaría a compensar cada edición de Benjamin Sesko. En un momento determinado, la Juventus parecía el destino más probable para el United -Outcast.

Sin embargo, su gerente general Damien Comolli afirmó recientemente que tienen dos de los mejores altos del mundo en [Kenan] Yildiz y [Francisco] Concepción, más Nico [Gonzalez] ¿Quién es un excelente jugador? Cuando alguien se va, estamos listos para el mercado de transferencias. «

Borussia Dortmund es otro club al que se le atribuye un interés en el jugador que han firmado dos veces antes. Su director deportivo, Sebastian Kehl, recientemente reconoció a Sky Sport Deutschland «,[Jadon] está constantemente conectado con nosotros.

«Entiendo el deseo; lo pensamos dentro de nuestras posibilidades.

«Las condiciones deben ser buenas. Ciertamente haremos algo, pero somos limitados».

Un préstamo que se remonta a la Bundesliga parece más probable que cualquier adquisición permanente. Sancho se iría como agente libre el verano siguiente como agente libre.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.