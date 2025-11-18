Jadon Sancho listo para asestar un golpe al Man Utd, la postura clara de Unai Emery y las ‘conversaciones secretas’ en el extranjero

La etapa de Jadon Sancho en el Manchester United fue nada menos que un desastre, pero el extremo está listo para poner fin a su pesadilla con los Rojos en un futuro próximo.

Jadon Sancho fue cedido al Aston Villa este verano

La desafiante etapa de cuatro años de Jadon Sancho en el Manchester United parece estar llegando a su fin. El internacional inglés no ha jugado con Ruben Amorim, ya que pasó la temporada anterior cedido en el Chelsea antes de mudarse al Aston Villa para la campaña 2025/26.

El jugador de 25 años ha sido utilizado principalmente por Emery en la Europa League y ha disputado 336 minutos esta temporada, poco menos de una cuarta parte de ellos en la Premier League. Aún no ha aparecido como titular en la última competición, y una breve aparición como suplente contra el Manchester City terminó abruptamente cuando fue sustituido.

Emery luego aclaró que la decisión se debió a problemas físicos, ya que Sancho había jugado 67 minutos en Europa apenas unos días antes. Sin embargo, parece ser parte del equipo de segunda opción de Villa a medida que surgen actualizaciones sobre su futuro en Old Trafford y los tres clubes a los que podría unirse el próximo año.

Con todo esto en mente, el Manchester Evening News ha analizado más de cerca la situación de Sancho en Villa Park, su contrato con el United y su potencial próximo club.

El revés del Manchester United

Sancho firmó un contrato de cinco años cuando llegó al United procedente del Borussia Dortmund en 2021, lo que significa que el contrato expira en unos seis meses.

Sancho llegó al Manchester United con Erik ten Hag

Según Fabrizio Romano, Sancho dejará el club como agente libre, habiendo disputado 83 partidos y marcado 12 goles con seis asistencias en lo que técnicamente son sólo dos años, dada su cesión en otros lugares.

El United se sentirá aliviado de sacar sus sustanciales salarios de los libros, pero sin duda lamentará la posibilidad de perder a un jugador que le costó £73 millones por nada.

Un destino durante la carrera de Sancho fue el ex club Borussia Dortmund, que podría intentar ficharlo de nuevo. Contribuyó a su participación en la final de la Liga de Campeones de 2024, antes de una decepcionante cesión en el Chelsea la temporada pasada.

Actitud de Unai Emery

Unai Emery aparentemente aprecia a Sancho, aunque sus intenciones con respecto a una transferencia permanente aún no están claras. Villa, que representa el 80 por ciento del salario de Sancho, no tiene ninguna obligación de compra incluida en su acuerdo de préstamo con el United, pero probablemente estaría entre los principales contendientes si optara por llegar a un acuerdo al final de la temporada.

Los informes de septiembre sugirieron que Villa ya estaba considerando hacer que su transferencia fuera permanente. Sin embargo, el tiempo de juego limitado de Sancho desde su llegada en verano ha ayudado poco a esa idea.

Pese a ello, el técnico del Villa, Emery, no tiene dudas sobre las capacidades de Sancho. «Cuando Leon Bailey se fue, fue un momento para evaluar a los jugadores que habíamos identificado a través de nuestra exploración», dijo Emery cuando se le preguntó sobre la decisión de traer al extremo.

«Luego tuvimos la oportunidad de firmar un contrato y uno de los jugadores en nuestra lista era Jadon Sancho. Puede jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda y ofrece algo diferente. Es un buen jugador, tiene 25 años, y creo que jugó muy bien en el Chelsea el año pasado».

«Sí, tuvo algunos problemas en el Manchester United, pero durante su etapa en el Borussia Dortmund tuvo un desempeño fantástico. También jugó 25 veces con Inglaterra. Todavía es joven, todavía tiene hambre y tiene la capacidad de mostrar sus habilidades y cualidades».

«Ojalá podamos sacar lo mejor de él aquí. En los últimos años jugó más por la izquierda, pero en Dortmund jugó más a menudo por la derecha. Aquí veo que puede jugar en ambas posiciones».

Sancho completará el resto de la temporada actual cedido en Villa, sin cláusula de rescisión incluida en el acuerdo, lo que significa que United no puede traerlo de regreso en enero.

Conversaciones confidenciales en el extranjero

Parece que Sancho dejará el United cuando expire su contrato el próximo verano, aunque existe la posibilidad de que consiga una transferencia permanente en enero.

Según CaughtOffside, durante el parón internacional de noviembre se produjeron «discusiones discretas pero significativas» entre los asesores de Sancho y representantes del Fenerbahce, Galatasaray y Besiktas.

El informe también sugirió que estas reuniones tuvieron lugar en un hotel de lujo, donde los tres clubes turcos describieron cada uno sus planes individuales para Sancho. También se ha sugerido que Sancho estaría dispuesto a aceptar una reducción de su salario actual de 13 millones de libras por temporada.

