Últimas noticias del Manchester United después de la reubicación de la transferencia del día de la fecha límite de Jadon Sancho a Aston Villa

El atacante del Manchester United, Jadon Sancho, ha firmado para Aston Villa en préstamo (Imagen: Foto de Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El delantero del Manchester United, Jadon Sancho, ha publicado un mensaje de cuatro palabras después de completar un movimiento de préstamos estacional a Aston Villa el lunes.

Sancho, de 25 años, que pasó la campaña 2024/25 en Chelsea, informó a United sobre su deseo de abandonar el club y explorar varias oportunidades a principios de este verano.

Estaba hablando de que Sancho se estaba acercando a los romaníes del lado de la Serie A, mientras que Besiktas era uno de los otros interesados ​​en un movimiento para el Internacional Internacional Internacional.

Desde entonces, sin embargo, Sancho ha hecho el cambio a Villa, porque el lado de Osai Emery fortaleció a su equipo después de un comienzo difícil de temporada. Ha puesto el bolígrafo en papel sobre un acuerdo de préstamo directo.

Se espera que Villa cubra el 80 por ciento de los salarios de Sancho, por el cual el lado de West Midlands también paga una compensación crediticia no confirmada y bonificaciones alcanzables a United.

Después de confirmar su mudanza a Villa Park, Sancho fue a Instagram para enviar un mensaje a sus nuevos seguidores.

Sancho, que tiene 10.4 millones de seguidores, dijo: «Vamos a trabajar», además de un bíceps doblado -Emoji.

Podría hacer su debut en Villa cuando viajan a Everton después del descanso internacional. El arco de Villa Home de Sancho está planeado el jueves 25 de septiembre contra Bolonia en la Europa League.

El ex Chelsea-Leenlee firmó para United en un acuerdo de £ 73 millones de Borussia Dortmund en 2021. Se sometió a una difícil primera temporada en Old Trafford, anotó solo cinco goles y agregó tres asistencias en 38 juegos.

La vida en United mejoró un poco para Sancho en 2022/23, mientras que levantó su objetivo combinado y se sumó totalmente a 10 en 41 actuaciones, con el equipo del atacante Erik Ten Hag ayudando a la gloria de la Copa Carabao.

Sancho y Ten Hag, sin embargo, tuvieron un colapso en relación después de la derrota de United contra el Arsenal en septiembre de 2023 y eso resultó ser el comienzo del fin para él en Manchester.

Regresó a Dortmund en la segunda mitad de esa temporada, y los ayudó a llegar a la final de la Liga de Campeones antes de volver a prestar, esta vez al Chelsea, antes de 2024/25.

Sancho cedió cinco veces y dio 10 asistencias en 42 juegos para los Blues. Durante su tiempo en West -London ganó la liga de la conferencia y los ayudó a terminar entre los cuatro primeros.

