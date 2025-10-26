Jadon Sancho está avergonzado por una pesadilla, a pesar de que el cedido del Man United venció al Man City

Jadon Sancho fue sustituido durante el partido del domingo del Aston Villa contra el Manchester City, pero el extremo no tuvo el impacto que esperaba.

Jadon Sancho tuvo que soportar un doble cambio ante el Manchester City (Imagen: PA)

El cedido del Aston Villa, Jadon Sancho, ingresó en la primera mitad contra el Manchester City el domingo, pero fue retirado después de solo 45 minutos en el campo.

El extremo sustituyó a la lesionada Emi Buendia en el primer tiempo, pero fue sustituido por Evann Guessand a dieciséis minutos del final en una doble sustitución.

Desde su salida del Manchester United a finales de verano, Sancho ha tenido un tiempo de juego limitado. Antes de jugar contra el City, solo había hecho una aparición como suplente en la liga, aunque fue titular en la derrota entre semana de la Europa League ante el Go Ahead Eagles.

El jugador de 25 años regresó recientemente de una enfermedad y su partido en Holanda fue el primero desde que estuvo fuera. Sin embargo, Unai Emery no pareció particularmente impresionado con su actuación contra el City y optó por contratar a su compañero fichaje de verano Guessand para ayudar a cerrar el partido.

Sancho tuvo otra ocasión de gol poco antes de su sustitución. Hizo una gran escapada por la izquierda para forzar una parada de Gianluigi Donnarumma, antes de que su intento también fuera frustrado por el portero del City.

Manchester City cayó derrotado 1-0 en Villa Park

Villa tenía ventaja de 1-0 cuando entró Sancho, gracias a un gol tempranero de Matty Cash. El marcador se mantuvo igual cuando el extremo fue sustituido mientras Villa buscaba perturbar la lucha por el título de sus rivales.

Una derrota tardía ante el City hacia el final de la temporada pasada obstaculizó las esperanzas de Villa de clasificarse para la Liga de Campeones, pero Emery sabía que una victoria el domingo podría infligir un revés similar al equipo de Pep Guardiola.

El City pensó que había salvado un punto al final cuando Erling Haaland pasó el balón por encima de la línea, pero el gol fue anulado en la preparación por fuera de juego.

Cuando expiraron los seis minutos del tiempo de descuento, el esfuerzo de Cash en la primera mitad resultó suficiente para asegurar una victoria en casa para Villa. El equipo de Guardiola seguía cuarto en la clasificación cuando sonó el pitido final, pero su posición es precaria.

Villa está sólo un punto detrás, mientras que Tottenham tuvo la oportunidad de superar al City al vencer al Everton en el último partido del domingo.

En septiembre, Emery describió sus ambiciones para Sancho. «Sí, por supuesto, ese es mi objetivo, que vuelva a su mejor nivel y, si lo consigue, volverá a la selección nacional», afirmó el español.

«Todos los jugadores quieren formar parte de la selección nacional. Cuando jugó en el Borussia Dortmund tuvo un desempeño fantástico y jugó unos 25 partidos con la selección nacional.

«Por supuesto, todavía es joven. Todavía quiere demostrar su capacidad de jugar con sus habilidades y cualidades, y ojalá podamos volver a sacar lo mejor de sí aquí».

