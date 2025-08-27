Jadon Sancho envía un mensaje con tres jugadores de Man United ‘Bomb Squad’ para la fecha límite de transferencia

Manchester United Transfer News como jugadores de Axed por Ruben Amorim Enviar mensajes sin palabras, como la fecha límite de la ventana de transferencia, se está acercando

Se espera que Jadon Sancho salga del Manchester United este verano (Imagen: fotos de Eston Parker/ISI/Getty Images)

La estrella de Manchester United Wantaway, Jadon Sancho, ha sido llevada a las redes sociales para colocar una foto de él y dos miembros del ‘Escuadrón de bombas’ en el club en medio de especulaciones sobre su futuro.

Sancho es uno de los cuatro jugadores en el grupo en venta en Old Trafford que fue congelado por Ruben Amorim. Después de publicar en préstamo la temporada pasada en Chelsea, el extremo está buscando un nuevo club antes de que se cierre la ventana de transferencia.

Alejandro Garnacho, Antony y Tyrell Malacia probablemente también estén acompañados por Rasmus Hojlund en el equipo de bombas. La ventana de transferencia se cierra el lunes 1 de septiembre a las 7 p.m.

Sancho lo había heredado para convertirse en miembro de Roma, pero informó informes en Italia de que el lado de la Serie A ha decidido ir a otro lugar. Se dice que Roma acordó un acuerdo con United para firmarlo en préstamo con una opción de £ 20 millones para comprar, pero el salario resultó ser un problema.

Tyríe George Van Chelsea ahora está siendo buscada por Gian Piero Gasperini, lo que significa que Sancho ahora se le pierde por un movimiento. Garnacho continúa asociado con un traslado a Stamford Bridge, mientras que las sugerencias del martes afirmaron que Antony se estaba acercando a un regreso a Betis real.

La historia de Instagram de Jadon Sancho (Imagen: Instagram)

El miércoles, Sancho colocó una pequeña visión del equipo de bombas en Carrington en su historia de Instagram. Posando junto a Antony, Malacia y el herido Lisandro Martínez, puso a la ex estrella de Borussia Dortmund: «My Brothers».

Martínez ha resultado herido con una lesión de ACL desde febrero, mientras que se supone que los otros tres por separado su entrenamiento al primer equipo del United.

