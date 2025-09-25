Jadon Sancho envía un mensaje a Antony de una palabra después de la verdadera heroicidad de Betis de la estrella del ex-man United

Manchester United News mientras Antony continúa donde había ido a Betis real con su primer gol de la temporada con un mensaje especial posterior al partido

Antony anotó su primer gol de la temporada para el Real Betis (Imagen: AP)

Jadon Sancho fue uno de los primeros en felicitar al ex alero del Manchester United Antony después de anotar un empate tardío para Betis real en la Europa League contra Nottingham Forest.

Antony hizo un regreso a Betis al final de la ventana de transferencia de verano después de haber disfrutado de un hechizo de préstamo exitoso en España en la segunda mitad de la temporada pasada.

El brasileño comenzó ambos partidos de la liga desde que completó su movimiento permanente a Betis, y el miércoles por la noche anotó su primer gol contra el lado de Ange Postecoglou.

Antony mostró una gran creatividad para crear el abridor de Cedric Bakambu en el minuto 15 antes de que Igor Jesús anotara dos veces en cinco minutos para poner el bosque al frente. Sin embargo, la ex estrella de tamaño fue el héroe frente a Manuel Pellegrini con un nivel bien impulsado en el minuto 85.

Sancho se unió a Antony para asegurar una reubicación del ‘escuadrón de bombas’ del United en el verano y se mudó a Aston Villa con un préstamo estacional. Además de Alejandro Garnacho y Marcus Rashford, Sancho fue excluido del equipo de Ruben Amorim en el verano y se vio obligado a entrenar lejos del resto del equipo.

En las redes sociales, Sancho se enfrentó al último empate de Antony contra Forest y escribió: «¡Hermano! *Fire Emoji * *aplaudiendo las manos emoji». ‘Hermano’ se traduce en hermano en inglés.

La historia de Instagram de Jadon Sancho (Imagen: Instagram)

La heroica de Antony para Betis llega a Europa después de haberlos arrastrado a la final de la liga de la conferencia la temporada pasada. Anotó cuatro veces y produjo tres asistencias más antes de perder el Chelsea de Sancho en el último obstáculo.

Betis intentó todo el verano y duro para firmar a Antony, con el acuerdo aparentemente en algún momento. Se disputó un traslado a Arabia Saudita, pero se entendió persistentemente que Betis era su prioridad número uno.

