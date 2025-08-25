Jack Grealisk se ha unido a Everton a un préstamo de temporada de Manchester City y, después de hacer su primer inicio, hizo una admisión justa.

Jack Grealisk ha hecho un comienzo impresionante de la vida en Everton

Jack Grealishe admitió que no había disfrutado de su fútbol en el Manchester City antes de que su préstamo cambiara a Everton y que sus luchas de Etihad casi lo llevaron a caer en el juego por amor.

La joven de 29 años ha luchado por la forma desde que ella desde la temporada ganadora de agudos 2022/23 de Bare City. Solo comenzó una vez en la Premier League después del 21 de diciembre en el último período cuando su juego se vino abajo.

Esto llevó a Grealishe a ser omitido del equipo de la Copa Mundial de City este verano, con Pep Guardiola que informó al centrocampista atacante que podía buscar un movimiento.

Fue Everton quien ofreció a los £ 100 millones de personas una ruta de salida y firmó a Grealishe en préstamo con la promesa de fútbol regular del primer equipo para tratar de redescubrir su forma.

El ex hombre de Aston Villa vino del banco en la derrota contra Leeds, pero Blonk brotó desde el principio en la victoria de Everton contra Brighton, por lo que ambos goles fueron anotados en el primer partido de Toffees en su nuevo estadio Hill Dickins.

Después de eso, Grealisk habló sobre su deseo de traer algo de alegría a su fútbol y su honesta admisión sobre sus luchas en los últimos años es una forma de explicar sus dificultades en su club de padres.

«Para mí quería venir aquí, y lo más importante era disfrutar del fútbol, ​​ya sabes, disfrutar jugando todos los días», dijo.

«Y creo que a veces ocasionalmente se ha enamorado en los últimos años, sin enamorarse, pero simplemente no disfruté del fútbol tanto como debería. Mi familia me dijo a veces cuando estaba en casa y así. Eso es que hacer con nadie más; depende de mí mismo.

«Pero sí, me encanta el fútbol, ​​y quiero esa sensación nuevamente, si te despiertas en un día de competencia y no puedes esperar para llegar allí. Así me sentí hoy y espero que mi desempeño lo haya mostrado».

Aunque el acuerdo de la ciudad de Grealisk se extiende hasta 2027 y podría regresar al club el próximo verano, parecía que quería trazar una línea bajo su tiempo allí.

«Me encantó mi tiempo en Man City», agregó. “Tuve cuatro años geniales allí y gané muchos trofeos.

«Sentí que fue este verano que era hora de cambiar. Tan pronto como hablé con el gerente, David Moyes, en FaceTime, sabía que era el lugar donde quería venir. Había muchas razones por las que quería venir y mostrar hoy por qué.

«Fue un gran día. Queríamos hacer uno especial para los fanáticos y nosotros mismos y el club de fútbol. El estadio rebotó. No fue mucho mejor. Fue increíble. Muy bien».

Everton tiene la opción de hacer que el movimiento de Grealish sea permanente por £ 50 millones el próximo verano y ha impresionado a los seguidores del club, mientras que el jefe Moyes quiere verlo regresar a su mejor nivel.

«Todos queremos el Jack Grealisk que todos conocemos, pero no juegas para el club si no lo tienes y Jack ciertamente lo tiene. Necesitamos que lo muestre más», dijo Moyes.

«Tenía un permiso para ir a la gente, compró y sus asistencias, especialmente la primera, fue un poco más de lo que esperas. Solo quiero a Jack lo que puede ser. Queremos que tome a las personas y sea positivo.

«Creo que el chico que vimos jugar para Man City en el año en que ganaron los agudos es un jugador realmente emocionante y espero que podamos recuperarlo».