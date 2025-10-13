Jack Grealish ya ha dejado claro su sentir sobre el principal objetivo de transferencia del Man United

El Manchester United recibió una excelente crítica de Jack Grealish

Jack Grealish es claramente un fanático de Adam Wharton, ya que, según los informes, el hombre de Crystal Palace está siendo atacado por Man United. (Imagen: Sportsphoto/Allstar, Getty Images)

Si el Manchester United necesita más estímulo para perseguir a Adam Wharton el próximo verano, Jack Grealish se lo ha proporcionado. El extremo del Everton, cedido por el Manchester City, elogió al centrocampista del Crystal Palace tras su reciente encuentro.

Se espera que Ruben Amorim revise sus opciones en el mediocampo el próximo verano, y es posible que Casemiro y Kobbie Mainoo se vayan. El Daily Star ha sugerido que se está considerando una oferta de £60 millones por Wharton después de que Amorim desarrollara un interés en el internacional inglés.

Wharton, de 21 años, se unió a los Eagles procedente de Blackburn en febrero de 2024 por una tarifa inicial de 18 millones de libras esterlinas. El joven se ha establecido rápidamente como una figura clave en Selhurst Park, contribuyendo al triunfo del club en la Copa FA y asegurando su regreso a Europa a principios de este año.

A pesar de no poder evitar una derrota por 2-1 ante el Everton antes del parón internacional, realizó una actuación impresionante. Esa fue sin duda la opinión del oponente y ganador del partido Grealish, quien ofreció una convincente declaración de apoyo a todas las partes interesadas, incluido el United.

Sin que nadie se lo pidiera, el talismán de los Toffees elogió a su oponente y le dijo a Sky Sports: «Hoy Adam Wharton… veo el premio al Jugador del Partido allí. Creo que es para mí. Pero debería haber sido para Adam Wharton porque, en mi opinión, era el mejor jugador en el campo».

Después de una inversión sustancial para fortalecer sus opciones de ataque, la próxima prioridad del United es el mediocampo. El contrato de Casemiro por 300.000 libras semanales se extiende hasta 2026 y se cree que los Red Devils no activarán su cláusula para extender su contrato por 12 meses más.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Mainoo se ubica como uno de los talentos más brillantes graduados de la United Academy en la historia reciente. Sin embargo, Amorim ha mostrado dudas a la hora de utilizar al joven de 20 años, que aún no ha sido titular en la Premier League esta temporada.

Manuel Ugarte también ha visto acción limitada a pesar de su conexión previa con Amorim durante su tiempo juntos en el Sporting CP. Mason Mount ha renovado recientemente su estatus en Old Trafford, aunque persistentes problemas de condición física han plagado su paso por Manchester.

Wharton quedó fuera de la última convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para los partidos contra Gales y Letonia. Sin embargo, el centrocampista mostró una madurez que refleja sus excepcionales actuaciones y respondió con calma cuando se le preguntó por su negligencia.

“Simplemente me dio un mensaje de que estoy jugando bien, que estoy cerca y que merezco estar ahí, pero él sigue en el mismo equipo”, dijo sobre la ausencia de la plantilla y cualquier comunicación de Tuchel.

«Eso es fútbol, ​​no estoy demasiado preocupado por eso. Puedo tomarme un tiempo libre, ir con mis abuelos, y no es el fin del mundo porque hay otro campamento el próximo mes. Mi atención está en Palace, y si eso va bien, Inglaterra es sólo una ventaja».

